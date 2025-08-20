Mladý Buffon paběrkuje: Zaber, Louisi
Hvězdné jméno neznamená automaticky základní jedenáctku! To nyní zakouší na vlastní kůži Louis Buffon. Nastoupí o víkendu ke svému prvnímu utkání v italské lize?
Už v neděli si v Bergamu může Louis Buffon (17) jako první Čech zakopat za Pisu Serii A, která o víkendu startuje. Syn modelky Aleny Šeredové (47) a legendárního gólmana Gianluigiho Buffona (47) však protekci rozhodně nemá, v přípravě si skoro neškrtl.
Naposledy byl v základu na březnovém srazu repre do 18 let. Od té doby za 13 zápasů posbíral v Pise jen 54 minut, v závěrečných dvou přátelácích ani v poháru nehrál.
Témata: blesksport, Gianluigi Buffon, Bergamo, Pisa, Alena Šeredová, Louis Thomas Buffon