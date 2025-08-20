Mladý Buffon paběrkuje: Zaber, Louisi

Buffon momentálně sedí na lavičce
Mladý Buffon slaví s Pisou postup do Serie A.
Louis Thomas Buffon v dresu české reprezentace
S mámou Alenou
Luis Thomas v prvním zápase za ČR
Gesto spolupráce.
Buffon junior v souboji.
Louis Thomas Buffon se svými spoluhráči v české reprezentaci do 18 let
Louis Thomas Buffon odehrál své první utkání za českou U18
Syn slavného italského brankáře Buffona navlékl dres české reprezentace
Louis Thomas Buffon
Louis Thomas Buffon v české fotbalové reprezentaci do 18 let

Hvězdné jméno neznamená automaticky základní jedenáctku! To nyní zakouší na vlastní kůži Louis Buffon. Nastoupí o víkendu ke svému prvnímu utkání v italské lize?

Už v neděli si v Bergamu může Louis Buffon (17) jako první Čech zakopat za Pisu Serii A, která o víkendu startuje. Syn modelky Aleny Šeredové (47) a legendárního gólmana Gianluigiho Buffona (47) však protekci rozhodně nemá, v přípravě si skoro neškrtl.

Naposledy byl v základu na březnovém srazu repre do 18 let. Od té doby za 13 zápasů posbíral v Pise jen 54 minut, v závěrečných dvou přátelácích ani v poháru nehrál.

Buffon momentálně sedí na lavičce
