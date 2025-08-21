Hokejový bůh v reklamě na čínský klub z Ruska: Jágra zneužili?!
Číňanům dřív poklonkoval, ruskou soutěž KHL si zamiloval. A teď se nejslavnější český hokejista Jaromír Jágr (53) dostal do prekérní situace kvůli čínskému klubu se sídlem v Rusku. Proč, proboha?!
Fanoušci vytřeštili oči, když před pár dny zahlédli »štěk« útočníka kladenských Rytířů s číslem 68 v reklamě Šanghaj Dragons na nového trenéra Gerarda Gallanta (61). „V každé legendě je mistr, který formoval ty největší hrdiny,“ říká ruský hlas, než se objeví Jágr v jakémsi obleku čínského rytíře.
Ano, Jarda byl v roce 2019 členem Zemanovy delegace do Číny, fotil se s hlavou totalitního státu, čímž tehdy hokejové veřejnosti pořádně hnul žlučí. V Kontinentální lize, kterou prezident Putin používá i během války na Ukrajině k propagandě, strávil »Džegr« tři a půl sezony jako hvězda Omsku. Přijal za své i pravoslavné náboženství. Na kanadského kouče Gallanta, který jej vedl na Floridě, pěl slova chvály. Tak že by fakt v přípravě na další extraligovou sezonu kývl východním mocnostem?!
Klapky na očích
V tomhle případě byl Jaromír Jágr čínským oddílem, který bude hrát domácí zápasy v Petrohradu, nejspíš sprostě zneužit! „Na první pohled jde o umělou inteligenci, Rytíři se od videa distancují,“ sdělil na dotaz Blesku, jak to celé vzniklo, marketingový manažer Kladna Martin Špaček. Samotný hokejista nereagoval, naposledy sdílel fotku s klapkami na očích. Souhlas, tohle bylo lepší nevidět!