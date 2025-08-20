Hysterická krasobruslařka Trusovová po porodu pod palbou kritiky: S novorozeným synem trénuje na ledě
Ruská krasobruslařka Alexandra Trusovová (21) zhruba před dvěma týdny s fanoušky sdílela krásnou novinku. Stala se z ní máma synka Mikhaila! Sportovkyně, která v paměti veřejnosti utkvěla především svou hysterickou scénou kvůli umístění na Hrách v Pekingu, se teď ale stala terčem kritiky...
Alexandra s manželem Makramem oznámila narození miminka 6. srpna. O pár dní později mladý pár oznámil, že syna pojmenovali Mikhail. Moc dlouho ale ruská krasobruslařka bez svého milovaného sportu nevydržela. Zhruba dva týdny po porodu totiž zase nazula brusle a byl u toho i její maličký syn, kterého tak Saša poprvé vzala na led.
Podle webu KP.ru Trusovová přiznala, že se vše stalo náhodou a vzpomněla si na slova svého manžela, se kterým se hašteřili o to, kdo dříve »postaví dítě na brusle«. Malý Mikhail podle Alexandry zvládl trénink bez potíží.
Reakce na sociálních sítích byly ale dost smíšené. Někteří novopečené mamince nadšeně tleskali, jiní se drželi za hlavu. „Ber to zlehka,“ vyzývala řada sledujících slavnou Rusku. „Musíš trochu zapojit mozek, ještě je čas. Zatím nemáš soupeřky, nespěchej,“ dodala jedna z komentujících. Další ani tak nekomentovali fakt, že krasobruslařka v šestinedělí dovádí na ledě, ale podstatně více jim vadilo, že tam bere i svého malého syna. Viděli v tom totiž velký risk...