Psycholog o tragédii Kolouchové a Dahlmeierové: Proč je důležitý pohřeb i bez těla?! 

Autor: Lucie Cigániková
Psycholog Jan Kulhánek popsal, proč je důležité uspořádat pohřeb i bez těla zesnulých.
Po návratu pustila svůj vrcholový vzkaz rodině.
Nejznámější česká horolozkyně Klára Kolouchová zemřela na Nanga Parbat.
Na vrcholu natočila Klára vzkaz pro rodinu.
Manžel Kláru doprovázel na většině expedic, včetně té, která skončila její smrtí. Na K2 s ní ale nevyrazil, pomáhal jí ale vše chystat.
Klářina maminka neměla pro její touhu přiliš pochopení, dokázala ji ale respektovat.
Klára na letišti při loučení s manželem Martinem.
V tom to místě potkala potkal Kláru při předchozí expedici děsivý zážitek, když kolem ní proletělo tělo horolezce, kterému se utrhlo fixní lano.
Klára se o výstup pokoušela několikrát. Klaplo to až napotřetí.
Klára při výstupu na K2 při komunikaci se základním táborem
Kláru Kolouchovou (†46) podpořil pod K2
Klára Kolouchová se svým šerpou Taramanem Tamangem během expedice na Dhaulágiri.
Lilia Khousnoutdinová o Kláře Kolouchové
Klára s Honzou Trávníčkem
Susi a Andreas Dahlmeierovi.
Pietní místo v parku...
...i ve výloze obchodu s nábytkem jejího otce.
Pietní místo v kostele
Prázdný stan pod horou
Fotografie sdílel Huber na svém profilu
Laura Dahlmeierová s Marinou Kraussovou
Susi Dahlmeierová v dokumentu ZDF
Andreas Dahlmeier je šéfem Horské záchranné služby Garmisch-Partenkirchen
Laura Dahlmeierová hovoří o nebezpečí v horách v dokumentu ZDF

Přišli o své milované a musí se smířit i s tím, že jejich těla zůstávají pohřbena kdesi v ledovém království. Rodiny české horolezkyně Kláry Kolouchové (†43) a biatlonové legendy Laury Dahlmeierové (†31) prožívají podobnou bolest. Blesk se zeptal psychologa Jana Kulhánka, jak se mohou s tragédií nejlépe vyrovnat. 

Podle dostupných zpráv žádné rozloučení s Klárou Kolouchovou neproběhlo. Má smysl po takové tragédii uspořádat pohřeb, i když chybí tělo? 

Já považuji rozlučkový rituál nebo pohřeb za extrémně důležitý krok pro pozůstalé. Pomáhá jim to přijmout fakt, že ten člověk odešel a my se s tím musíme smířit. Určitě tedy doporučuji rozloučení udělat, třeba tak, že začlením do loučícího rituálu něco, s čím mohu být v kontaktu, nějaký symbol, který milovaného člověka připomíná. Je to třeba fotka, ale může to být i oblíbená květina, kniha, něco, co pro pozůstalé reprezentuje blízkou zesnulou osobu. Můžeme si připravit krátkou řeč, společně si zavzpomínat… 

Rodiče Laury Dahlmeierové se pravděpodobně pokusí nechat dceřino tělo vyzvednout, pokud k tomu budou podmínky. Pozůstalí po Kláře Kolouchové ale mají jen nepatrnou naději, že její ostatky někdy uvidí, protože nebyly lokalizovány…   

Nemožnost se fyzicky dotknout zesnulé osoby může být těžší pro příslušníky církve, kteří jsou zvyklí na tento kontakt, tento typ loučení. Já jsem se setkal s tím, že otevřená rakev naopak může být pro některé spíše traumatická záležitost, když vidí zesnulého v rakvi. Vidí, že už je jenom tělesnou schránkou, že už nevypadá tak, jak byli zvyklí. Pro mnoho lidí to není způsob loučení, který by jim pomohl. Neexistuje jeden platný scénář, který bude fungovat všem. 

Jak se s takovýmto náhlým úmrtím vyrovnat? 

V dnešní hektické době je poměrně málo času na truchlení. Každý z nás ale potřebuje jiný čas na smiřování se s tou situací. Někomu to trvá déle, jiný to dokáže zvládnout relativně rychle a taky to není špatně. Důležité je, aby si člověk nic nevyčítal a nechal si na loučení a smiřování se dostatek času. Pro další dobrý život je důležité tenhle čas nepřeskočit…. 

Rodina Kláry Kolouchové teď musí čelit také řadě nenávistných komentářů na její účet. Je jí vyčítáno, že byla sobecká a nebrala ohled na své děti. To pozůstalým asi nepřidá… 

Rozumím tomu, že ti lidé prožívají úzkost, mají obavy o děti, které tu zůstaly a kterým ta máma bude chybět. Ale ničemu tím nepomohou, jen si v diskuzích a komentářích vylévají vlastní znepokojení a frustraci v situaci, která pro to vůbec není vhodná. Rozumím tomu, že nám situace kolem pozůstalých dětí trhá srdce, může nám to být líto, může nám to připomínat vlastní situaci, kdy jsme byli opuštění, kdy nám někdo zemřel a my jsme to špatně snášeli… Ale pravda je, že psát takové věci přinese  pozůstalým jen větší utrpení a památce zesnulé to nijak nepomůže. Nehledě na to, že my si tím vlastně taky nijak nepomůžeme. 

