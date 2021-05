Tenisoví milenci Macháč & Siniaková: Utěšovala ho v posteli!

Kde je milencům nejkrásněji? Přece v jarní Paříži! A když náhodou počasí neklapne, vždycky se dá hupsnout do peřin. Přesně to udělali tenisté Kateřina Siniaková (25) s Tomášem Macháčem (20), kteří co nevidět oslaví půl roku svého vztahu.