Kritika Švédů po kolapsu s Českem! Proč si pasivní trenér nevzal time out?

Titulky článků mluví jasně. Nejčastěji se opakující slova? Kolaps, selhání. Švédsko se ve třetí třetině totálně zhroutilo.

„Záblesk světla v podobě drtivé výhry 7:0 nad Švýcary, pak znovu pád do hluboké tmy po fiasku s Českem. Tohle může být začátek švédské noční můry. Myslím si, že se Švédsko chystá psát historii a poprvé v dějinách neprojde do čtvrtfinále mistrovství světa,“ píše ve svém komentáři pro deník Aftonbladet známý švédský novinář Mats Wennerholm.

Formát play off pavouka se na MS hraje od roku 1992. Od té doby v elitní osmičce Švédsko nikdy nechybělo. Stejně jako Česko. To se teď výhrou přiblížilo čtvrtfinálovým branám. Má na kontě pět bodů, Švédové jsou s pouhými třemi body poslední. Před sebou mají oba výběry ještě tři zápasy, ve hře je tedy devět bodů.

„Nebudeme spekulovat, zda potřebujeme sedm nebo devět bodů. Musíme sebrat všechny zbývající body. Teď máme nůž na krku, nezbývá nám než dát do posledních utkání vše, co je v našich silách,“ říká útočník Tre Kronor Andreas Wingerli. Dvanáct bodů v historii na play off vždy stačilo, při vyrovnanosti letošní skupiny A, však poprvé nemusí. Švédy ještě čekají Britové, Ruský olympijský výbor (ROV) a Slovensko.

Ve třetí dvacetiminutovce ztratilo Švédsko všechno. Obrat Čechů odstartoval po nepochopitelném zkratu Oscara Lindberga po konci druhé třetiny, který zbytečně najel do Filipa Hronka. Přesilovku pak milimetrovou dělovkou do růžku odstartoval Jakub Vrána. „Byla to hezká střela, opravdu pěkná. Změnilo to průběh zápasu, Čechy to nakoplo,“ uznal sportovně Wingerli.

Odborníci švédské televize SVT po utkání velmi negativně hodnotili přístup trenéra Johana Garpenlöva, který nádech Čechů ve třetí části nedokázal zastavit. A ani se o to nepokusil. Nezamíchal sestavou, nevzal si oddechový čas.

„Mezi 41. a 50. minutou bylo jednoznačně nutné dát si pauzu. Vzít time out. Hráči by se uklidnili, nadechli by se a pokusili se změnit dynamiku zápasu. Byla to chyba,“ hodnotil obránce a účastník dvou mistrovství světa Daniel Rahimi, dnes televizní expert.

„Nepotřebovali jsme to. Měli jsme šanci to zvládnout i bez oddechového času. Zeptal jsem se Oscara (Lindberga), jestli je unavený, protože byl dlouho na ledě. Sám však cítil, že odpočívat nechce. Potom se čas posunul dál. Nezdálo se mi to jako nutné,“ odpovídal po utkání na dotazy kouč Garpenlöv.

S pochopením se ale nesetkal. „Je to hodně pasivní styl koučování, moc to nechápu. Dříve bychom se s tím vyrovnali jinak,“ kroutil hlavou další expert, bývalý švédský hokejista Jonas Andersson.

Další výtka směrem k trenérovi. Brzké odvolání brankáře, toho přivolal na střídačku více než tři minuty před koncem základní hrací doby, Švédům přitom chyběl ke srovnání jediný gól. „Bylo to až příliš brzy. Za sebe říkám, že to byla chyba,“ podivil se bývalý vynikající útočník a držitel čtyř medailí z mistrovství světa Mikael Renberg v rozhovoru pro Aftonbladet.

Na tomtéž webu čtenáři odpovídali na otázku, zda švédský národní tým podle jejich názoru zvládne postoupit do čtvrtfinále. V anketě už hlasovalo přes šedesát tisíc lidí. Výsledek? 75 procent z nich si myslí, že play off bude bez účasti jejich reprezentace. To by byla velká senzace.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:08. Wingerli, 15:02. Rakell Hosté: 41:10. J. Vrána, 44:53. Jan Kovář, 48:17. Klok, 58:26. Flek Sestavy Domácí: Reideborn (Fasth) – Pudas, Tömmernes (C), Lööv, Pilut, Nygren, Dahlbeck (A), Sellgren – O. Lindberg, P. Lindholm, Rakell – Rasmussen, A. Kempe, M. Kempe – Sörensen, Lundeström, Olofsson – Frödén, Wingerli, Friberg. Hosté: Hrubec (Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, Šustr, D. Sklenička – D. Kubalík, Jan Kovář (C), Zadina – Sekáč, Chytil, Blümel – M. Stránský, Špaček, Lenc – Smejkal, R. Hanzl (A), Flek – J. Vrána. Rozhodčí Gofman, Romasko – Lazarev, Shalagin (všichni RUS). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5 5. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 6. Velká Británie 4 1 0 1 2 8:15 4 7. Bělorusko 4 1 0 1 2 8:12 4 8. Švédsko 4 1 0 0 3 12:9 3

