Vladimír Coufal (28) s Tomášem Součkem (26) sklízejí v Anglii chválu nejen za skvělé výkony v dresu fotbalového West Hamu. Oba už se perfektně aklimatizovali, a i když jejich angličtina má typický český akcent, nebojí se mluvit. Klub dal jejich talkshow včera na Facebook a během pár minut pod ní byla hora pozitivních ohlasů.

Pustili se neohroženě i do větší akce. To si takhle po posledním kole, v němž si pojistili 6. místo a postup do Evropské ligy, ti dva notovali před kamerou. „Skvělá sezona! Když jsem přišel, hráli jsme o záchranu. A teď jsme v Evropské lize!“ zahájil Souček, když mu Coufal vrazil mikrofon. „Jsem šťastný, že jsme to zakončili před našimi diváky,“ dodal.

„Kámo, už konči, já chci taky něco říct,“ hlásí se s úsměvem Coufal a více než pětiminutová show vedená kompletně v angličtině pokračuje. „Makali jsme a dosáhli nejvyššího bodového zisku v historii West Hamu. Jak se cítíš, coby člen nejlepšího týmu historie klubu?“

„Skoro nemůžu mluvit, jak jsem šťastný, je to sen,“ dověděl se od Tomáše. „Příští sezonu končím s fotbalovou kariérou a nastupuju jako nový reportér West Hamu,“ vtipkoval Coufal, když nakonec uklízel mikrofon do držáku.