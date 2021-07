Internetem se prohnalo video důchodce, který na hřišti v Havířově naskočil na hrazdu a udělal výmyk. Neuvěřitelné záběry sdílela i oštěpařka Nikola Ogrodníková a ptala se fanoušků, jestli tajemného muže někdo nezná. A jeho identitu se nakonec podařilo odhalit.

Překvapil děti na venkovním hřišti v Havířově. Muž v košili a kšiltovce v ruce s nákupní taškou přišel k hrazdě a najednou udělal výmyk. Pak zase v klidu odkráčel, jakoby se nechumelilo.

Když se video s jeho výkonem začalo sdílet na sociálních sítích, hned se ozývali lidé z Havířova, že vědí, kdo je tím tajemným důchodcem. Jde o bývalého olympionika Jiřího Tabáka (65), který na hrách v Moskvě 1980 vybojoval bronz na kruzích.

Je zároveň posledním českým gymnastou, který z olympijských her přivezl medaili. V Havířově vede Tabák ve svých 65 letech projekt pro základní pohybovou a gymnastickou přípravu. V kondici se udržuje během tréninků s dětmi a už se moc těší, až se s nimi začne hýbat a naplno trénovat.

„Pro děti je důležité vidět možnosti sportu a mít koho napodobovat. Aspoň já si to pamatuji, když jsem byl malý, tak jsem to tak měl. To byla moje motivace. Těším se teď na léto, až začnou

Olympijské festivaly. Celé rodiny a děti uvidí, jaké mají možnosti a jaký sport je nejvíc zaujme,“ zve Tabák na festivaly, které budou v Praze i Brně a budou se konat v době olympijských her v Tokiu.

Na festivalech si každý bude moci vyzkoušet na 30 sportů. Tabák však zůstává věrný tomu svému. „Vždyť gymnastická průprava je základ pro všechny sporty. Dětem se zapisují svalové smyčky a ty pak využijí ve všem. A kdo chce a něco dělá pravidelně, může vydržet i déle, než do pětašedesáti let,“ směje se vitální sportovec, který dělal celý život vše olympijsky.