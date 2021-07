Bláznivý konec kazí radost. Musíme se zlepšit, ví Satoranský

Postup do semifinále kvalifikačního turnaje o olympijské Tokio, i když s odřenýma ušima. Českým basketbalistům spadl po závěrečném klaksonu souboje s Uruguayí pořádný kámen ze srdce, málem totiž prošustrovali luxusní náskok a přišli o všechno. „Ani pořádně nevím, čím jsme to urvali. Byl to docela bláznivý konec,“ uznal lídr týmu Tomáš Satoranský po infarktové koncovce a vítězství 80:79. Se spoluhráči pak mohl vyhlížet bitvu s Kanadou.

Dvaadvacet hodin po úvodní porážce s Tureckem (70:87) nastoupil tým kouče Ronena Ginzburga v kanadské Victorii proti papírově nejslabšímu soupeři – Uruguayi, která nastoupila bez dvou hráčů v karanténě. Každopádně se mohla spolehnout na dvojici Bruno Fitipaldo – Jayson Granger (oba 22 bodů), jež dělala Čechům největší potíže. „Jsou nepříjemný tým. Je to typický jihoamerický celek s malými guardy, kteří to hodně tlačí na balon,“ řekl na adresu soupeře Satoranský.

Klíčem k úspěchu byly zvládnutá druhá čtvrtina (26:17), během které si Češi vypracovali až šestnáctibodový náskok. K němu přispěl i příchod Jakuba Šiřiny (17 bodů, 4 trojky). „Měli jsme v ní spoustu zisků. To byla naše pasáž, kdy jsme nejlépe bránili. Chodili jsme do rychlých protiútoků a vytvářeli si volné střely, podávali si balon,“ pochvaloval si vydařenou fázi zápasu Satoranský.

Čtrnáctibodové vedení (73:59) na startu poslední desetiminutovky nenasvědčovalo nic dramatické koncovce, jenže Uruguayci začali trefovat těžké střely. V závěrečných minutách to na české straně zpoza perimetru padlo jen Jaromíru Bohačíkovi a bylo zaděláno na pořádné drama.

Navíc přišly zbytečné ztráty, a tak Uruguayci měli možnost poslední střelou zlomit zápas, ale Granger z těžké pozice netrefil.

„Radost z výhry kazí pocit z posledních pár minut, kdy jsme dělali školácké ztráty. Nechávali jsme je chodit do protiútoků, kde měli volné střely. Musím jim dát kredit, protože bojovali až do konce. Ke konci nám nepadala střelba. To nám vzalo trošku sebevědomí,“ hodnotil závěrečné minuty rozehrávač Chicaga Bulls.

Devatenáctibodový Satoranský, který byl znovu nejlepším střelcem českého týmu, musel znovu poukázat na nesehranost. „Na to jsme doplatili. Dostali nás pod tlak a my jsme několikrát zazmatkovali. To se nám nemůže stávat. Proti ještě lepším týmům se nám to nemusí vyplatit,“ varoval.

V semifinále s domácí Kanadou, která porazila Řecko (97:91) i Čínu (109:79) půjdou Češi z pozice outsiderů. „Kanada je favorit turnaje, takže se musíme zlepšit ve dni volna. Snad budeme pokračovat v trendu zlepšování výkonu,“ doufal Satoranský.

Druhé semifinále obstará duel Turecka s Řeckem. Souboj Česka s Kanadou je na programu v sobotu od 22.05 SELČ.