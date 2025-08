Soud zprostil pětici hráčů viny, NHL ještě ne. Kdy se vrátí? Pokud je pustí zpět...

Soudní proces s Hockey Canada měl být zúčtováním. Jenže se stalo něco jiného. Obvinění vznesená v případu z roku 2018 nebyla shledána jako trestný čin. NHL však odhalení označila NHL za natolik znepokojivá a chování hráčů za nepřijatelné, takže se rozhodla zjištění soudu přezkoumat a zvážit. „Zatímco provádíme analýzu a určujeme další kroky, hokejisté obvinění v této kauze nejsou způsobilí hrát v lize,“ uvedla zámořská soutěž ve svém prohlášení.

Podobných případů řešila v minulosti už několik. Obránce Vjačeslav Vojnov byl v roce 2014 odstaven kvůli obvinění z domácího násilí. Los Angeles Kings s ním rozvázali smlouvu, NHL o pět let později suspendaci zrušila. Do ligy už se však ruský bek nevrátil. Od roku 2015 působí v KHL.

Skandály hráčů Vancouveru, Arizony či Montrealu

Bývalé křídlo Vancouveru Jake Virtanen byl v roce 2022 shledán nevinným po obvinění ze sexuálního napadení. Taky on se z NHL vytratil. Pokračoval v KHL, Švýcarsku a Německu, čerstvě se stal posilou Michalovců a měl by působit na Slovensku.

Obránce Mitche Millera draftovali v roce 2020 Arizona Coyotes. Klub se ho vzdal, jakmile vyšlo najevo, že na střední škole šikanoval postiženého spolužáka tmavé pleti. Později podepsal s Bostonem, což ale vyvolalo takovou vlnu pobouření, že od něj Bruins dali ruce pryč. Miller pak hrál v Liptovském Mikuláši na Slovensku, odkud se přesunul do Kazaně v KHL.

Montreal Canadiens před čtyřmi lety čelili velké nevoli poté, co draftovali Logana Maillouxe. Mladý bek dostal pokutu za sdílení vyzývavých fotografií ženy bez jejího souhlasu. Dnes 22letý obránce strávil většinu minulého ročníku na farmě v Lavalu, než ho vyměnili do St. Louis.

Trenér Joel Quenneville a členové vedení Chicaga Stan Bowman a Al MacIsaac byli v říjnu 2021 postaveni NHL mimo službu za podíl na skandálu kolem případu sexuálního napadení hráče Blackhawks z roku 2010. Do práce se mohli vrátit loni v červenci. Bowman se stal generálním manažerem Edmonton Oilers. Quenneville byl nedávno jmenován hlavním koučem Anaheimu.

Všechny případy svědčí o tom, jak silně vnímá podobné kauzy NHL a společnost obecně a jak důsledně se postupuje, pokud se něco takového objeví. Už proto nebude návrat pro pětici hráčů jednoduchý. Stačila zmínka o zájmu Edmontonu o brankáře Harta a už se probíralo, do jak těžké pozice by se Oilers postaví z hlediska PR. Navíc když hráčské záležitosti zastřešuje Stan Bowman.

Mac Ross, výzkumný pracovník z Saint Mary's University, který se zabývá sportem a komunikací, uvedl, že americké týmy jsou ochotnější zvážit podpis smlouvy s takto poznamenaným hráčem než v Kanadě, kde se na kauzu bývalých juniorských reprezentantů upírala větší pozornost. „Čelili by mnohem větší kritice ze strany veřejnosti. Ale pravděpodobně by mohli hrát znovu. Zejména pokud vezmeme v úvahu, že drtivá většina celků NHL sídlí v USA,“ uvedl.

Na stranu hokejistů se postavila Hráčská asociace NHLPA. Podle ní liga postupovala v rozporu s ustanoveními kolektivní smlouvy (CBA). Ta se o chování mimo led výslovně vyjadřuje velmi málo, zejména ve srovnání s jinými velkými profi soutěžemi. Nicméně ligovému bossovi Garymu Bettmanovi dává velké pravomoci trestat hráče za poškozování blaha ligy a hry jako takové.

Hokejisté se mohou proti disciplinárním rozhodnutím odvolat k neutrálnímu arbitrovi, ale to je spíš nereálné. Právní zástupkyně Cartera Harta se snažila svého klienta vést spíš k tomu, aby rozptýlil obavy NHL. „Pan Hart lituje, že k odhalení pravdy bylo nutné trestní řízení, ale z této zkušenosti se poučil a zavazuje se, že se o všechno podělí ve svém osobním kruhu i v profesním životě,“ prohlásila.

Koho zprostili viny

Jméno Věk Post Dillon Dubé 27 let útočník Cal Foote 26 let obránce Alex Formenton 25 let útočník Carter Hart 26 let brankář Michael McLeod 27 let útočník

Pokud NHL pustí hráče zpátky do svých řad, má největší šanci na úspěšný návrat pravděpodobně právě gólman Hart coby bývalá jednička Philadelphia Flyers. McLeod a Dube sehráli v NHL několik sezon, ale v únoru 2024, kdy se případ znovu otevřel, hráli v KHL. Formenton po angažmá v Ottawě působil druhou sezonu ve švýcarském Ambri, Foote byl na Slovensku. Nejspíš by se dočkal jen smlouvy pro AHL.

Jestliže NHL hráče neočistí, museli by všichni hledat jiná útočiště. Postoj zámořské soutěže by přitom jistě ovlivnil i náhled evropských celků. Takže by mohli skočit do chřtánu KHL, případně jít jinam, kde podobné excesy nikomu nevadí.