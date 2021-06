Rekordmanka Špotáková odmítla zákaz trenéra: Hodila jsem kvůli divákům

Tři dny před čtyřicátými narozeninami patřila Špotáková znovu k hlavním hvězdám atletického šampionátu. Svůj další titul získala prvním pokusem a pak ještě potěšila publikum.

„Pak jsem hodila jenom kvůli divákům, když už tady jsem. Trenér mi to zakázal, ale jak odešel dozadu na kouli, tak jsem si to dovolila,“ usmívala se Špotáková.

Dvojnásobná olympijská šampionka má za sebou problematický start do sezony, který ji zkomplikovalo zranění kotníku a pořád se zlepšuje.

„Takhle nějak jsme si to přáli. Začátek byl krutý, tam to bylo docela ostrý. Naštěstí se to lepší a věříme, že budu přidávat po metřících, že by to v Tokiu mohlo někam došplhat, třeba i na něco slušného, aby se dalo o něčem přemýšlet,“ plánuje Špotáková. „Je měsíc na to s tím něco udělat. Já se většinou během sezony lepším, doufám, že jsem to s věkem neztratila.“

Špotáková čtrnáctým titulem posunula absolutní rekord v počtu vítězství na mistrovství republiky v jedné disciplíně. O jeden zářez utekla tyčkaři Janu Kudličkovi, jenž slavil v sobotu potřinácté.

„Myslím, že se to určitě počítá, je to rekordní, tak je to zase na dalších, aby se dotáhli. Honza Kudlička musí příští rok zase znova vyhrát,“ smála se Špotáková..

Cestu za vítězstvím jí usnadnila absence vicemistryně Evropy Nikoly Ogrodníkové. Tu nedávno trápilo bolavé žebro, tentokrát si dala pauzu kvůli distorzi krční páteře, kterou si přivodila před týdnem při závodě v Kluži.

„Byla jsem u pana Koláře, ten mi pár dní zakázal házet. Vlastně se mi ten obratel trochu posunul a tlačil mi tam na nějaký nerv,“ uvedla Ogrodníková. „V přípravě jsem nic nezameškala. V úterý už můžu házet.“

Špotákovu čeká ve čtvrtek start na Diamantové lize v Oslu, Ogrodníková se představí 6. července v maďarském Székesfehérváru.

„Pro mě je to první velké setkání s konkurencí. Jsem sama zvědavá, jaké to bude,“ líčí Špotáková, kterou pak čeká i její oblíbený závod v Monaku. „Vždycky jsem to tam měla ráda, doufám, že nebudu rozbitá. Je to taková trojkombinace. Ale těším se moc, bude to velký závod, jaký jsem dlouho nezažila.“