Série operací, závislost na rodičích... Lyžařka popsala, co se dělo po bolestném pádu!

Pamatujete? V únoru se při jejím těžkém pádu tajil dech. Nářky bolesti se rozléhaly po celém vyhlášeném lyžařském středisku Val di Fassa! Při Super-G si urvala koleno a navrch zlomila lýtkovou i holenní kost. Následky hrůzné nehody si Norka Kajsa Vickhoffová (23) nese dodnes…

Dlouhé týdny byla s těžkým zraněním závislá na pomoci rodičů. Čtyři měsíce po děsivém karambolu už je zase samostatnou jednotkou, no s přípravou na sezonu to nesmí přehánět. „Mám za sebou traumatickou zkušenost,“ vyprávěla norské televizi TV2 s tím, že by podobný zážitek nepřála ani největšími nepříteli.

Nejvíc paradoxně lituje toho, že po nehodě neupadla do bezvědomí. „Měla jsem pocit, že jsem na pomoc čekala dvě hodiny,“ vyprávěla. „Kéž bych omdlela, poněvadž to byla strašná bolest. Snažila jsem se vnímat pokyny záchranářů, ale moc to nešlo. Taky proto, že jsem jim moc nerozuměla,“ posteskla si.

Okamžitě dostala léky na bolest. „Jejich účinky jsem ale moc necítila.“ Když ji transportovali do cílového prostoru, popadla týmovou kolegyni Raghlid Monwickelovou a prosila ji, aby mi dali další sedativa. „Už nemůžu,“ vzlykala.

Až v nemocnici se dala jakžtakž dohromady. „Snažila jsem se nohu zvednout, koleno se ohýbalo, ale zbytek se ani nehnul,“ popisovala. Uvědomila si, jak moc vážné zranění je. Následovala série operací. „A koleno teď funguje docela fajn,“ usmála se.

Jejím cílem zůstávají olympijské hry, které startují v Pekingu 4. února. „Ale nesmím nic uspěchat. Kdyby ano, budou mě problémy zužovat po zbytek života,“ posteskla si.