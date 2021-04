Ještě viděl poslední letošní šumavské vločky a opustil pozemský svět. Zemřel Milan Neumann, tatínek legendy českého lyžování Kateřiny Neumannové (48).

„Dnes odešel navždy můj báječný táta, Lucky děda. Kdo jste ho znal a třeba měl rád, věnujte mu vzpomínku. Ještě v sobotu jsem s ním na Šumavě obešla dvě kolečka před barákem. Už tu ale nechtěl být... Děkuju mu za všechno, co pro nás udělal,“ rozloučila se zdrcená Kateřina s otcem na sociální síti Facebook.

Pod příspěvkem se objevila řada kondolencí a vzpomínek na chlapa jejího života. „Upřímnou soustrast Kačenko, poznal jsem tatínka při několika krátkých setkáních, byl to výbornej člověk,“ vzpomenul jeden z kondolujících. „Ach Katuš, to je mi líto, nechť tatínek, báječný a optimistický člověk odpočívá v pokoji. Je mi to moc líto a vyjadřuji nejhlubší soustrast,“ vzkázala paní Lenka.