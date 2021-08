Kamion cyklistu (†18) odhodil na zábradlí, náraz mu roztrhl plíce! Z detailů nehody mrazí

Juniorskému reprezentantovi v cyklistice a synovi někdejšího šampiona se stala osudná nehoda při tréninku. Róbert Nagy mladší trénoval se skupinkou cyklistů v okolí Trenčína. Poté, co nešťastnou náhodou najel na kámen, který jej odchýlil vlevo, se střetl s kamionem, který sportovce zrovna předjížděl.

Skupina cyklistů právě sjížděla kopec ve směru na Trenčianske Jastrabie, když se mladému jezdci ve vysoké rychlosti dostal pod kola kámen. V osudnou chvíli vedle něj projížděl kamion, se kterým se mladík střetl. Vozidlo jej pak odhodilo na zábradlí, které lemovalo cestu. Ironií podle všeho je, že ještě před dvěma týdny na stejném místě žádná konstrukce nebyla: „Kdyby tam nebylo, tak by Robo možná ještě žil,“ uvedl pro Zoznam.sk funkcionář klubu, ve kterém talentovaný jezdec působil.

„Stalo se to, co už léta říkáme naším politikům a stále do větru. Kdyby byla dodržená vzdálenost 1,5 metru při předjíždění cyklistů, tak by k takové tragédii nedošlo. Ten kamion tam letěl aspoň stovkou. Vždyť cyklisti, kteří mu dávali umělé dýchání, tak říkali, že měl celý vrch odtržený,“ popsal nejmenovaný funkcionář.

Vina podle pravděpodobně půjde za řidičem kamionu: „Kluci nic neporušili. Jeli dolů z kopce, pěkně za sebou. Možná, kdyby jeli jeden, nebo dva vedle sebe, jak řidiči nadávají, tak by se to nestalo, protože by každý řidič přibrzdil. To, že jeli za sebou a po jednom, on poté trefil ten kámen, kamion jel rychle a hodilo ho to na zábradlí, způsobilo tuhle tragédii.“

Sociální sítě se ihned zaplavily vlnou smutných komentářů z okolí těch, kteří nadějného sportovce znali: „Ta bolest je nesnesitelná. Nemůžu uvěřit, že už neuvidím jeho úsměv, že se spolu už nebudeme motat po Vídni, smát na chatě. Proč, proč právě ty?“ ptala se zdrceně jedna z chlapcových známých. Stejná uživatelka se pak shání také po svědcích, kteří tragickou nehodu mohli vidět.