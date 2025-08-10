Bijec Humburger při setkání s prezidentem Pavlem: Ocenění i rýpanec
Český zápasník a četař Dominik Humburger (29) si vysloužil od prezidenta Petra Pavla (63) vojenské vyznamenání Záslužného kříže.
Hlava státu si však neodpustila kousavou poznámku na vrub MMA. „Zavtipkoval ve stylu, že si myslel, že umím jen mlátit lidi a ne je i zachraňovat,“ rozesmál se po setkání s prezidentem »Hambáč«.
Dnes však rozhodně nikoho zachraňovat nebude. Jihoafričana Hulmeho bude chtít na Štvanici pořádně seřezat.
