Bijec Humburger při setkání s prezidentem Pavlem: Ocenění i rýpanec

Autor: vav
V armádě učí sebeobranu. Na prezidenta Dominik asi nikdy nezapomene.
Český zápasník a četař Dominik Humburger (29) si vysloužil od prezidenta Petra Pavla (63) vojenské vyznamenání Záslužného kříže.

Hlava státu si však neodpustila kousavou poznámku na vrub MMA. „Zavtipkoval ve stylu, že si myslel, že umím jen mlátit lidi a ne je i zachraňovat,“ rozesmál se po setkání s prezidentem »Hambáč«.

Dnes však rozhodně nikoho zachraňovat nebude. Jihoafričana Hulmeho bude chtít na Štvanici pořádně seřezat.

