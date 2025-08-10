Sporťačka z Novy Červinková: Z vany pod čepec!
Nevěsta jako z růže květ, ženich urostlý chasník. Moderátorka Sportovních novin Nikola Červinková (27) si vzala za muže hokejistu Jaroslava Moučku (32).
Veselá veselka se odehrála ve stodole a taky ve vaně, do které půvabná Nikola na chvíli uvelebila své rozkošné tělo. „Svatba byla ještě lepší, než jsme si ji vysnili. Sice nám hned po obřadu začalo pršet, ale ve finále to bylo možná ještě lepší, než kdyby svítilo sluníčko. Všechny to stmelilo a vznikla jedna velká párty až do rána,“ potvrdila už mladá paní s příjmením Moučková Červinková, že novomaželům pršelo štěstí.
Pivko na klapání
„Ještě mi ani nedošlo, že jsem vdaná. Před obřadem jsem byla víc nervózní než před prvním živým vysíláním,“ dodala pro web tv.nova.cz s úsměvem Nikola. Na to, aby jim to klapalo i v suchu, si s forvardem italské Aosty Jaroslavem dali pivko.