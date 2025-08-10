Předplatné

Baník přes léto zaspal. Za výsledkovou krizí v lize stojí chabá lavička

Karvinští fotbalisté v souboji v utkání proti Baníku
Hráči Karviné se radují z vítězství proti Baníku
Karvinský brankář Jakub Lapeš v utkání proti Baníku
Karvinský brankář Jakub Lapeš v utkání proti Baníku
Zklamaný Ladislav Almási z Baníku po prohraném utkání proti Karviné
ErErik Prekop z Baníku v šanci v utkání proti Karviné
Ladislav Almási z Baníku a Jiří Fleišman z Karviné
17
Po třech zápasech jen jediný bod a předposlední pozice v tabulce. Baník nezachytil ligový start. Ve slezském derby podlehl Karviné 1:2. Rozhodl z pokutového kopu Dávid Krčík. „Podle mě nejlepší hráč zápasu,“ hodnotí redaktor deníku Sport Daniel Fekets v Prvním dojmu, který duel sledoval na místě. Kde tlačí Ostravu bota? „Daň za přestupovou aktivitu Baníku,“ myslí si Fekets. Hráči z lavičky nedosahují standardu užší rotace výběru trenéra Pavla Hapala. Zvlášť když Slezané hrají domácí soutěž i evropská předkola naráz.

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Zlín43108:410
3Karviná43016:39
4Jablonec42205:28
5Sparta32107:47
6Olomouc32103:17
7Liberec42118:67
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

