Fotbalovou ligu trápí častá zdržování: Kope se sotva »poločas«! Hrajte, lenoši
Zaplatíte si vstupenku na 90 minut plus nastavení a místo toho z fotbalu uvidíte ani ne polovinu. Taková je vizitka české ligy nejen v nové sezoně.
Tuzemská kopaná se s nízkým herním časem potýká dlouhodobě. Podle dat analytické společnosti Opta, která zkoumá nejlepších deset soutěží na kontinentu, se Chance Liga pravidelně umisťuje na posledních místech. Do balonu se tu podle ní kope pouhých 52 minut za zápas. Dle Mezinárodního centra pro sportovní studie CIES je to ještě o tři minuty méně. A letošní ročník tomu všemu dal korunu!
Mistr se zlobí
Zdržuje se totiž mnohem víc než dřív, podle Opta činí nyní čistý čas jen 48 a půl minuty. Nejhůř se to prý dotýká Slavie. Datové oddělení úřadujícího mistra spočítalo, že v prvních třech kolech ligy sešívaní hráli v průměru 39 minut a 20 sekund – tedy méně než poločas!
„Oproti loňské sezoně to spadlo skoro o deset minut. Prodlevy jsou obrovské. Přitom když se hraje několik minut v kuse, vznikají zajímavé akce – po bazénech nahoru dolů, kdy má hra kontinuitu. Teď bychom jen těžko hledali dvouminutovou pasáž,“ stěžoval si trenér Trpišovský.
Vzor z Ostravy
Obdobně pak lamentoval také kouč Karviné Hyský. Slezanům přitom loni trvala rozehrávka nejdéle ze všech. Tentokrát už je v prostojích »trumfla« polovina ligy, a to překvapivě včetně Sparty či Plzně. Příklad by si naopak všichni měli vzít z Baníku, duely Ostravy i letos patří mezi nejsvižnější. Byť v rámci celé Evropy je to stále podprůměr... Tak už hrajte, lenoši!
Pomoci musí i rozhodčí
Jak si poradit se zdržováním? Hlavní slovo mají rozhodčí! Na posledním MS v Kataru 2022 se začalo s revolucí, kdy se pravidelně nastavoval dvouciferný počet minut. Fanoušci to oceňovali, jenže navzdory pokynům globálního šéfa sudích Pierluigiho Colliny (65) se vše potichu vrátilo do starých kolejí. Třeba v uplynulém kole české ligy se jen v jednom zápase nastavilo na konci víc než pět minut...
ČASY ZÁPASŮ PO EVROPĚ
|liga
|čistý čas
|1. nizozemská
|56:42
|2. francouzská
|56:40
|3. německá
|55:05
|4. belgická
|54:44
|5. anglická
|54:36
|10. česká
|49:36
Zdroj: Data CIES za loňskou sezonu.