Skončil, je neprofesionální, oznámila Opava odchod hráče. Hledali na něj špínu, tvrdí fanoušci

V opavském fotbalovém klubu to pořádně vře. Ani po pádu do druhé ligy se totiž nedaří na hřišti předvádět výkon, které by fanoušky těšil. Další kapkou do poháru trpělivosti bylo vypovězení smlouvy mnohaleté opoře Janu Schaffartzikovi. Podle oficiálního vyjádření klubu se tak stalo proto, že si nepočínal profesionálně. Fanoušci ale přišli s jinými teoriemi…