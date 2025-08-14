Předplatné

Soupeři pro Slavii v Lize mistrů: evropští giganti, Schick s Kinským nebo návrat do Bilbaa

Na koho by Slavia mohla v Lize mistrů narazit?
Na koho by Slavia mohla v Lize mistrů narazit?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Christos Zafeiris propálil Matouše Trmala
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během domácího utkání proti Teplicím
Jan Bořil se trefil proti Teplicím
Lukáš Provod se raduje z branky proti Teplicím
Lukáš Provod se raduje z branky proti Teplicím
Slávisté slaví branku Lukáše Provoda
7
Fotogalerie
bej
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Slavia Praha se po titulu v Chance Lize kvalifikovala přímo do Ligové fáze Ligy mistrů, a její fanoušci se tak mohou těšit na osm zápasů plných nejvyšší evropské soutěžní kvality. Los Ligové fáze se uskuteční ve čtvrtek 28. srpna. Svěřenci trenéra Trpišovského se již brzy dozví, s kým si to rozdají o body, prestiž a pohádkové peníze. Jaké varianty jsou na stole?

Týmy jsou v Lize mistrů rozděleny do čtyř výkonnostních košů podle UEFA koeficientu. Slavia se objeví ve třetím koši a z každého dostane dva soupeře.

Společně s českým mistrem by měl ve stejném osudí být například Tottenham s exbrankářem „sešívaných“ Antonínem Kinským. Podle koeficientu do této skupiny aktuálně spadá i nizozemský Ajax Amsterdam, kde bránu nově hájí Vítězslav Jaroš nebo PSV Eindhoven s Matějem Kovářem. Těžkými soupeři by byly Neapol a Marseille.

K těm divácky nejatraktivnějším možnostem patří v nejsilnějším koši Liverpool, Manchester City, Chelsea, španělští giganti Real Madrid a Barcelona, obhájci celkového vítězství PSG nebo třeba Bayern Mnichov. I v tom druhém ale číhají složité výzvy, například Arsenal, Juventus, Atlético Madrid či Leverkusen s Patrikem Schickem v útoku.

Že v Lize mistrů není slabých soupeřů, dokazuje pohled na čtvrtý „nejslabší“ koš – Slavia by z něj mohla dostat například nepříjemné Bilbao, na které má vzpomínky z poslední sezony Evropské ligy. Hrozbou by byl i anglický Newcastle, který se do milionářské soutěže po roce vrací.

Pro slávisty to bude návrat do Ligy mistrů po šesti letech, naposledy si ji zahráli v sezoně 2019/20. V tehdejším systému základních skupin skončili na čtvrtém místě, neúprosný los jim tehdy přisoudil těžké váhy evropského fotbalu Barcelonu, Dortmund a Inter Milán.

Každý tým v Ligové fázi odehraje celkem osm zápasů – čtyři doma a čtyři venku. Prvních osm postoupí přímo do osmifinále, 9. až 24. tým čeká navíc jedno předkolo play off. Posledních dvanáct klubů svou evropskou pouť rovnou končí.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů