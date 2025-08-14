Soupeři pro Slavii v Lize mistrů: evropští giganti, Schick s Kinským nebo návrat do Bilbaa
Slavia Praha se po titulu v Chance Lize kvalifikovala přímo do Ligové fáze Ligy mistrů, a její fanoušci se tak mohou těšit na osm zápasů plných nejvyšší evropské soutěžní kvality. Los Ligové fáze se uskuteční ve čtvrtek 28. srpna. Svěřenci trenéra Trpišovského se již brzy dozví, s kým si to rozdají o body, prestiž a pohádkové peníze. Jaké varianty jsou na stole?
Týmy jsou v Lize mistrů rozděleny do čtyř výkonnostních košů podle UEFA koeficientu. Slavia se objeví ve třetím koši a z každého dostane dva soupeře.
Společně s českým mistrem by měl ve stejném osudí být například Tottenham s exbrankářem „sešívaných“ Antonínem Kinským. Podle koeficientu do této skupiny aktuálně spadá i nizozemský Ajax Amsterdam, kde bránu nově hájí Vítězslav Jaroš nebo PSV Eindhoven s Matějem Kovářem. Těžkými soupeři by byly Neapol a Marseille.
K těm divácky nejatraktivnějším možnostem patří v nejsilnějším koši Liverpool, Manchester City, Chelsea, španělští giganti Real Madrid a Barcelona, obhájci celkového vítězství PSG nebo třeba Bayern Mnichov. I v tom druhém ale číhají složité výzvy, například Arsenal, Juventus, Atlético Madrid či Leverkusen s Patrikem Schickem v útoku.
Že v Lize mistrů není slabých soupeřů, dokazuje pohled na čtvrtý „nejslabší“ koš – Slavia by z něj mohla dostat například nepříjemné Bilbao, na které má vzpomínky z poslední sezony Evropské ligy. Hrozbou by byl i anglický Newcastle, který se do milionářské soutěže po roce vrací.
Pro slávisty to bude návrat do Ligy mistrů po šesti letech, naposledy si ji zahráli v sezoně 2019/20. V tehdejším systému základních skupin skončili na čtvrtém místě, neúprosný los jim tehdy přisoudil těžké váhy evropského fotbalu Barcelonu, Dortmund a Inter Milán.
Každý tým v Ligové fázi odehraje celkem osm zápasů – čtyři doma a čtyři venku. Prvních osm postoupí přímo do osmifinále, 9. až 24. tým čeká navíc jedno předkolo play off. Posledních dvanáct klubů svou evropskou pouť rovnou končí.