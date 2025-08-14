Uplakaná parťačka horolezkyně Kolouchové (†43): Nové svědectví o její smrti!

Kamarádka Kláry Kolouchové plakala na vrcholu Nanga Parbat kvůli její smrti.
Situace na hoře byla tak strašná, že Allie musela nakonec použít kyslík. Výstup se jí proto v jejím projektu nepočítá. Chce totiž pokořit všech 14 osmitisícovek bez podpory.
Allie Pepperová na vrcholu Nanga Parbat.
Klára Kolouchová a její tanečky cestou do základního tábora.
"Jdeme na to Nanga Parbat," křičela Klára ve společném videu.
Po návratu pustila svůj vrcholový vzkaz rodině.
Na vrcholu natočila Klára vzkaz pro rodinu.
Manžel Kláru doprovázel na většině expedic, včetně té, která skončila její smrtí. Na K2 s ní ale nevyrazil, pomáhal jí ale vše chystat.
Klářina maminka neměla pro její touhu přiliš pochopení, dokázala ji ale respektovat.
Klára na letišti při loučení s manželem Martinem.
V tom to místě potkala potkal Kláru při předchozí expedici děsivý zážitek, když kolem ní proletělo tělo horolezce, kterému se utrhlo fixní lano.
Klára se o výstup pokoušela několikrát. Klaplo to až napotřetí.
Klára při výstupu na K2 při komunikaci se základním táborem
S milovaným tátou po návratu z K2
Klára Kolouchová se svým šerpou Taramanem Tamangem během expedice na Dhaulágiri.
Lilia Khousnoutdinová o Kláře Kolouchové
Na premiéře K2 vlastní cestou. Klára Kolouchová, Karel Janeček, Lilia Khousnoutdinová a Jana Počtová
Kláru Kolouchovou (†46) podpořil pod K2
Tvrdé podmínky při výstupu na osmitisícové vrcholy
Nirmal Purdža
Klára s Honzou Trávníčkem
Klára s Miri v Czech Pubu v Káthmandú
Klára Kolouchová s Petrem Janem Juračkou
Kláru Kolouchovou (†46) podpořil pod K2
Po příletu do Pákistánu se spolu objímaly a vtipkovaly. Klára Kolouchová (†43) a její australská kamarádka Allie Pepperová (50) se těšily, jak se porvou s obávanou Nanga Parbat. Ještě netušily, že se na vrchol z posledních sil vyškrábe jen jedna. A bude tam plakat pro tu druhou... 

Obě horolezkyně dorazily do Islámábádu 16. června a strávily noc v hotelu Marriot. Když ho opouštěly, natočily rozverné video. „Takže tady po jedné noci končí náš luxusní život, viď, Kláro?" hlásila Allie. „Už žádné bílé povlečení...," smála se Kolouchová. Nepohodlí se ale nemohla dočkat: „Jdeme na to, Nanga Parbat!" křičela do kamery. 

Společně pak podstoupily i dlouhý trek k majestátní hoře dechberoucí přírodou. Klára byla plná energie a cestou se nakrucovala do kamery. V základním táboře si pak dlouze povídaly a probíraly své plány. Obě chtěly dobýt všech 14 osmitisícovek, jen Allie volila mnohem náročnější variantu bez kyslíku.  

Česká horolezkyně ale už žádnou další velehoru nepřidá. „Sedím na vrcholu Nanga Parbat a trošku na mě dolehly emoce, protože to bylo opravdu těžké. Moje kamarádka Klára včera zemřela, když sestupovala dolů. Je to tak nebezpečná hora, byla jsem vyděšená úplně celou dobu. Všude je led, neustále padaly kameny a to jsme teď teprve v půlce...," naříká Allie v emotivním vrcholovém videu, které se rozhodla zveřejnit až o několik týdnů později. 

Podle ní Kolouchová výstup nevzdala ze zdravotních důvodů, jak zněly původní informace, ale protože už nemohla. „Byla prostě strašně unavená," vysvětlila Allie. „Padala opravdu dlouho a tělo nebylo možné najít. Vrtulník se ji snažil lokalizovat čtyřikrát. Marně," popsala, co následovalo.  

Sama přiznala, že tato expedice byla tím nejhorším, co v životě zažila. Pod vrcholem byla nucena přeci jen použít kyslík, a protože byla přesvědčená, že na »Nahou horu« už nikdy nevkročí, rozhodla se svůj projekt zdolání všech osmitisícových vrcholů bez podpůrné kyslíkové bomby vzdát. Až po návratu do civilizace, když dokázala prožité trauma zpracovat, se svému snu rozhodla dát ještě šanci. "Jednou se vrátím...," slíbila. Možná to bude i pro Kláru… 

