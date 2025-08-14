Uplakaná parťačka horolezkyně Kolouchové (†43): Nové svědectví o její smrti!
Po příletu do Pákistánu se spolu objímaly a vtipkovaly. Klára Kolouchová (†43) a její australská kamarádka Allie Pepperová (50) se těšily, jak se porvou s obávanou Nanga Parbat. Ještě netušily, že se na vrchol z posledních sil vyškrábe jen jedna. A bude tam plakat pro tu druhou...
Obě horolezkyně dorazily do Islámábádu 16. června a strávily noc v hotelu Marriot. Když ho opouštěly, natočily rozverné video. „Takže tady po jedné noci končí náš luxusní život, viď, Kláro?" hlásila Allie. „Už žádné bílé povlečení...," smála se Kolouchová. Nepohodlí se ale nemohla dočkat: „Jdeme na to, Nanga Parbat!" křičela do kamery.
Společně pak podstoupily i dlouhý trek k majestátní hoře dechberoucí přírodou. Klára byla plná energie a cestou se nakrucovala do kamery. V základním táboře si pak dlouze povídaly a probíraly své plány. Obě chtěly dobýt všech 14 osmitisícovek, jen Allie volila mnohem náročnější variantu bez kyslíku.
Česká horolezkyně ale už žádnou další velehoru nepřidá. „Sedím na vrcholu Nanga Parbat a trošku na mě dolehly emoce, protože to bylo opravdu těžké. Moje kamarádka Klára včera zemřela, když sestupovala dolů. Je to tak nebezpečná hora, byla jsem vyděšená úplně celou dobu. Všude je led, neustále padaly kameny a to jsme teď teprve v půlce...," naříká Allie v emotivním vrcholovém videu, které se rozhodla zveřejnit až o několik týdnů později.
Podle ní Kolouchová výstup nevzdala ze zdravotních důvodů, jak zněly původní informace, ale protože už nemohla. „Byla prostě strašně unavená," vysvětlila Allie. „Padala opravdu dlouho a tělo nebylo možné najít. Vrtulník se ji snažil lokalizovat čtyřikrát. Marně," popsala, co následovalo.
Sama přiznala, že tato expedice byla tím nejhorším, co v životě zažila. Pod vrcholem byla nucena přeci jen použít kyslík, a protože byla přesvědčená, že na »Nahou horu« už nikdy nevkročí, rozhodla se svůj projekt zdolání všech osmitisícových vrcholů bez podpůrné kyslíkové bomby vzdát. Až po návratu do civilizace, když dokázala prožité trauma zpracovat, se svému snu rozhodla dát ještě šanci. "Jednou se vrátím...," slíbila. Možná to bude i pro Kláru…