Nedraftovaný pracant Ivan o vydřené cestě do NHL: Odměnil jsem se pánví na steaky
Na PlayStationu jako kluk ovládal Milana Hejduka nebo Joea Sakica, později hltal Nathana MacKinnona. Teď od superstar NHL poslouchá rady i chválu ve stejné kabině. Útočník Ivan Ivan nenápadně, zato svébytně prorazil do nejlepší světové ligy, jeho houževnatá cesta za snem bez výběru v draftu je hodna následování. Je totiž nečeská. Také o ní hráč Colorada otevřeně vypráví v rozhovoru pro iSport.
Před týdnem vyrazil do Berouna na utajovaný sraz adeptů startu na únorovou olympiádu v Miláně. Byl to vůbec první větší dotek Ivana Ivana s dospělou reprezentací. Dosud o něj nebyl projeven extra zájem, respektive prakticky žádný. Vše se může změnit. Nemusí, ovšem ctižádostivost a víra 22letého útočníka je bezbřehá. Bez ní by se rozhodně neocitl na přesilovce s MacKinnonem a Calem Makarem. Prý měl hlavně kliku, dobírají si ho nepřejícní. Kliku možná, ovšem na svou pracovitost a podporu rodičů. „Spousta lidi si myslí, že na mě byl táta drsný, ale není to pravda,“ pochvaluje si „Ajvn“ přístup otce Marka, bývalého extraligového bouřliváka.
Jak jste se cítil v Berouně mezi ostatními, kteří už jsou národním týmem víc prozkoumaní?
„Fakt je, že jsem neznal úplně všechny kluky, a když jsem se ocitl mezi nejlepšími českými hokejisty, měl jsem lehkou trému. Bylo super mezi nimi být.“
Co jste si pověděl s Radimem Rulíkem?
„Měli jsme jeden velký mítink a po něm probíhaly individuální. Probírali jsme důležité věci, které s námi trenéři potřebovali prodiskutovat, řešily se organizační věci.“
Šli jste s koučem hodně do hloubky, co se vaší hry týká a zároveň souvisí s jeho představami?
„Bavili jsme se spíš neformálně. Uvidíme, zda se mi povede na ni dostat, v mém relativně mladém věku by to bylo super. Olympiáda by pro mě byla vrcholem reprezentační kariéry. Neříkám, že