Záruba dostal čočku od Nory: Pivo místo práce?!
Televizní komentátor Robert Záruba (57) je profík každým coulem. Že by si zrovna on při výkonu povolání taky uměl vyhodit z kopýtka?
Záruba se vydal s předstihem do srdce Moravy kvůli prestižnímu mládežnickému turnaji Hlinka Gretzky Cup, který se sem poprvé přestěhoval z Břeclavi a jejž Česká televize tradičně vysílá. Ještě před začátkem akce hráčů do 18 let však napsal kamarádce Kamile Zlatuškové zprávu: „Ahoj, jsi ve vlaku, anebo bys mohla jít večer na pivo?“
Filmová producentka ve vlaku nebyla a vzápětí se pochlubila společnou fotkou. „Už prakticky nevečírkuju, ovšem tohle byla velká krása,“ napsala s tím, že se zpívalo a tančilo. Zárubova partnerka Nora Fridrichová (47) muže svého srdce z legrace popíchla komentářem: „Robert: Musím vyrazit do Brna už dneska, mám tam strašně práce kvůli hokeji!“ Populární hlas ČT tedy musel vše upřesnit: „Nejprve hokej, POTOM setkání s přáteli.“