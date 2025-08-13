Salák po třech letech zpátky na ledě: Teď to můžu zabalit!
Bývalý repezentant Alexander Salák (38) pověsil před několika lety vyrážečku s lapačkou na hřebík ve vší tichosti. Teď se ale do brány překvapivě vrátil a podnikl věc, po které prý může za milovaným sportem udělat poslední tečku!
Na led Budvar arény vyjel kvůli charitativnímu zápasu, jehož výtěžek putoval na podporu hendikepovaného vnoučka motorácké legendy Milana Nedomy. Za tým Legendy Motoru nastoupil společně s Jakubem Kovářem, proti nim se postavil mančaft Real Top Praha s osobnostmi jako Vladimír Šmicer nebo David Lafata. Cíl byl jasný. Pobavit diváky a pomoct dobré věci.
Saša vzal na hokej všech svých šest dětí a na sociálních sítích vtipkoval o tom, že teď konečně může tuhle kapitolu uzavřít. „Po třech letech na pár minut na ledě. U toho všech šest dětí poprvé pohromadě, teď už to můžu konečně definitivně pověsit na hřebík,“ smál se Saša, který se pochlubil fotkou se svými potomky. Vážně ho tohle »přičuchnutí« k hokeji nenahlodá k návratu?