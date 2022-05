Barcelona v slzách: Útočník Rolón (†27) tragicky zemřel i s bratrem

Smrt si jej našla po cestě za rodinou. Když si nadaného Argentince Rolóna před lety všiml katalánský velkoklub a vzal si jej pod svá křídla, nikdo tou dobou netušil, že bude mít jeho příběh tak smutný konec. Život rodáka z Rosaria vyhasl za tragických okolností při dopravní nehodě.

Fotbal byl pro Maxi Rolóna velkou vášní. Jeho talentu si všimli právě i v Barceloně, za kterou Argentinec nastupoval dlouhých šest let. Kromě toho jako junior nastoupil také za reprezentaci své rodné země. Teď už ale bohužel žádný zápas nepřidá...

The Sun upřesnil, že Rolón v sobotu ráno nasedl do auta spolu se svým bratrem Arielem, a vydali se na cestu za příbuznými do Rosaria. Za těmi už ale nedorazili. Jejich Fiat Punto z prozatím nezjištěných příčin sjel ze silnice a narazil do stromu. Podle zahraničních médií byli po střetu oba mladí muži na místě mrtví.

Zpráva o odchodu Rolóna zasáhla i katalánský klub, který vzápětí k tragické události vydal prohlášení: „Jsme zděšeni smrtí Maxiho Rolóna, mládežnického fotbalisty FC Barcelona v letech 2010-2016. Jeho rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast a plnou podporu. Odpočívej v pokoji.“

Maxi započal svou fotbalovou dráhu v klubu Atletico Lujan, odkud později směřoval právě do Barcelony, kde dokonce v říjnu roku 2014 debutoval a za B tým vstřelil svůj první seniorský gól.

Fotbalu se věnoval se zabýval nejen Maxiho zesnulý bratr Ariel, ale také dvojče Leonardo, který momentálně působí v mexickém fotbalovém klubu Cafetaleros de Tapachula.