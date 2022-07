Djokovič v podezření: Co na kurtu inhaloval z tajemné lahvičky?

Co to tam měl?! Srbský tenista Novak Djokovič na sebe strhl pořádnou pozornost nejen během svého posledního zápasu, ale i ve chvíli, kdy na lavičce během pauzy zkoušel nabírat nové síly. Během toho se mu do rukou dostala tajemná láhev, jejíž obsah tenisová superstar vdechovala.

Ještě na začátku roku si nemohl být Novak Djokovič jistý tím, že se na Wimbledon vůbec bude moci dostat. Teď fanoušci nadšeně sledují jeho tažení turnajem, kde jim kromě famózního obratu v duelu s Italem Sinnerem ukázal i jednu zajímavost.

Během přestávky totiž z lavičky gestikuloval směrem ke svému týmu a nechal si přinést bílou lahvičku. Žádné pití v ní ale očividně nebylo, protože v zápětí začal Djokovič obsah inhalovat. Video z tohoto momentu krátce po duelu začalo proudit po sociálních sítích.

„Moc rád bych věděl, co bylo v téhle lahvi. Rozhodně to nebyla tekutina a Djokovič gestikuloval ke svému kouči, než to inhaloval. Hodně zvláštní,“ prohodil u videa uživatel, který jej umístil na Twitter.

Co tedy v lahvi vlastně bylo? Djokovič se sice k situaci nevyjádřil, ale jen těžko si lze představit, že by pod dohledem kamer zkoušel nějakou »levárnu«. Média ale připomínají, že na tajemný obsah lahve se Srba už v minulosti ptal jeden z novinářů.

„Tým Novaka Djokoviče mu v těchto dvou týdnech na tribuně namíchal nápoj nebo prášek a uprostřed zápasu mu ho donesl pomocí podavače míčků. Viděl jsem to i v 1. kole proti Struffovi. Používá na to brčko. Ptal jsem se ho na to,“ řekl novinář Jannik Schneider před dvěma lety. „Ty tekutiny byly kouzelné lektvary, které můj fyzioterapeut připravuje ve své laboratoři,“ odpověděla mu tehdy tenisová hvězda.