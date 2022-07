Když Češi trénují s hvězdami. Ty vole, zdravil Djokovič. S Rafou si nepokecáte

Z Jiřího Lehečky by se jednou mohl stát TOP tenista, věří Miroslav Černošek • Michal Beránek (Sport)

PŘÍMO Z LONDÝNA | Být nejlepším ve svém oboru nablízku je velký dar. I jeden trénink může být zážitkem na celý život. To před startem Wimbledonu na vlastní kůži okusili Jiří Veselý s Jiřím Lehečkou. První si premiérově v kariéře střihnul tréninkovou hodinu s Rafaelem Nadalem, druhý z blízkosti pár metrů čelil umění Novaka Djokoviče. A oba odcházeli po setkání s největšími favority turnaje okouzlení.

Lehečka si se srbským vládcem, v All England Clubu už 23 utkáním neporaženým, vyzkoušel tréninkové utkání. Ukázal se jako zdatný sparingpartner. První set prohrál 4:6, ve druhém vedl 2:1, když... „Museli jsme kvůli striktním podmínkám na hracích kurtech bohužel skončit,“ sdělil, že se mu z dvorce číslo 4 zpátky do šatny vůbec nechtělo.

Djokovič, pětatřicetiletý elastický fakír z Bělehradu, na něj udělal silný dojem. „Z každého jeho míče cítíte zkušenost a myšlenku. Když jsem nad tím pak zpětně přemýšlel, tak každá kombinace a úder, co zahrál, mi dávaly smysl. Jsem rád, že jsem mohl být alespoň malou součástí v jeho cestě Wimbledonem,“ vyprávěl dvacetiletý český chasník, jenž stále čeká na první vítězný zápas na grandslamu, zatímco Djokovič jich už posbíral 329.

V tenisové hierarchii jsou si vzdálení světelné roky, srbská hvězda k němu ale přistupovala jak k sobě rovnému. „Novak je nejvlídnější člověk ze špičky. Nezapomíná, moc dobře ví, s kým jde hrát. Má v oku všechny hráče, chová se k nim velice přátelsky a s pokorou. Za všechno poděkuje, popřejeme si hodně štěstí, po tréninku jsem si ještě povídali,“ líčil Lehečka, jehož šokovala scénka, kterou prožil další den.

Rozcvičoval se na tréninkových kurtech v Aorangi a Djokovič ho vyhledal. „Sám za mnou přišel, plácli jsme si, řekli si česky ty vole a šli si každý vlastní cestou. I vůči úplnému nováčkovi, jako jsem já, má takový nadhled a pokoru. To si na něm cením.“

Lehečkovi trénink domluvil jeho agent Pierre Christen, Jiří Veselý si zabookoval Nadala sám. „Potkali jsme se na transportu, vzniklo to samo,“ popisoval dvoumetrový habán, který už ATP okruh brázdí deset let. Nadal mu však do sbírky slavných tréninkových partnerů zatím chyběl. Mallorčan se spíš drží ve své španělsky mluvící bublině.

S takovým Rogerem Federerem má Veselý bohaté zkušenosti, před lety se připravovali na soustředění v Dubaji, jednou dostal od Švýcara i pozvánku do Curychu.

S Rafou si člověk moc nepokecá

Jako dítě vyrůstal Veselý v Německu, kde chodil až do šesté třídy do školy. „S Federerem mluvíme německy, je to uvolněné a přátelské. Na trénink vždycky přijde o deset minut později bez jakéhokoliv stresu, to s Rafou si člověk moc nepokecá. I v tréninku je hodně soustředěný, s nikým se moc nebaví,“ všiml si.

Každý z velké trojky má podle Veselého jiný přístup k přípravě. „S Federerem je to hodně pohodový a na cit. Djokovič hraje i v tréninku stejně jak v zápase, prostě jako stroj. A Nadal do toho střílí jak zběsilý. Člověk vidí tři nej hráče a každý trénuje úplně jinak. Společné mají ale to, že jsou všichni tři hrozní puntičkáři. S trenéry rozebírají při střídání stran pomalu každý úder,“ vyprávěl Veselý, jemuž se tenisově nejvíc líbí příprava s Djokovičem. „Neudělá chybu, člověk má pěkný rytmus a dobrý pocit ze hry.“

Nejen ten si můžete odnést z takové sváteční chvíle. Suvenýr v podobě společné fotky je už dnes rutinou, i když... „Já to neudělal nikdy a teď mě to trochu mrzí. Alespoň s Rafou jsem se měl vyfotit. Oni toho mají ale tolik a ještě je otravovat, to mi je nepříjemné,“ krčil rameny Veselý.

To o osm let mladší Lehečka situace a Djokovičovy otevřenosti využil. „Když mám takovou šanci, pořídím si hezkou vzpomínku. Nestydím se za to a jednou budu rád, až se na společnou fotku podívám.“