Plzeň, Slavia i Sparta si to před ligou rozdají o největší prémie: Jde o 628 milionů!

Do startu fotbalové ligy zbývá 13 dnů, přesto adrenalin stoupá. Tři české kluby v týdnu vyrazí pro stamiliony (nebo také skoro nic) z evropských pohárů! Nejblíž ze všech má k penězům mistrovská Plzeň.

Částka přitom nezahrnuje další možné prémie za výsledky v nich, příjmy ze vstupného, ani bonusy jednotlivých klubů za desetiletý pohárový koeficient. Ty se dopředu těžko odhadují, u Plzně a pražských »S« by mělo jít o desítky milionů. „Nepostoupit do skupiny by byla sportovně i ekonomicky obrovská ztráta, i když ten finanční výpadek bychom nahradit dokázali,“ řekl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Zpět k tomu, co kluby čeká v nejbližších dnech. Druhá předkola mají výkop v úterý, Plzeň začne ve středu, obě »S« o den později.