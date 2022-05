České týmy v evropských pohárech: Plzni hrozí Curych, co Sparta a Slavia?

Fotbalisté Plzně si v příští sezoně coby čerstvý ligový šampion jako jediní z českých klubů zahrají kvalifikaci Ligy mistrů. Západočeši potřebují na cestě do skupiny zdolat tři soupeře a nejméně ve dvou ze tří předkol by byli nasazeni. Slovácko jako vítěz domácího poháru má jistotu 3. předkola Evropské konferenční ligy a je možné, že nakonec poskočí do kvalifikace kvalitnější Evropské ligy. Druhý celek ligy Slavia a poražený finalista MOL Cupu Sparta začnou už ve 2. předkole Evropské konferenční ligy.

Poté, co český fotbal kvůli poklesu v žebříčku koeficientů přišel o jeden tým v pohárech a v příští sezoně nasadí do předkol jen čtyři místo dosavadních pěti zástupců, si kvalifikaci Ligy mistrů zahraje pouze šampion. Vítězná Plzeň začne ve 2. předkole, v němž je podle klubového koeficientu třetím nejvýše postaveným účastníkem.

Západočeši mají na výběr z 10 možných variant, z toho hned v osmi jde o vítěze úvodního předkola. Papírově nejtěžším protivníkem by zřejmě byl švýcarský mistr FC Curych, náročným soupeřem by byl i izraelský šampion Maccabi Haifa. Viktoria by mohla narazit také na Slovan Bratislava.

V případě postupu by ve 3. předkole Plzeňští byli opět nasazeni a tentokrát by jim připadla jedna ze šesti variant. Západočeši by mohli dostat Kluž, Bodö/Glimt, loňského přemožitele Slavie Ferencváros Budapešť či Ludorogec Razgrad, který Viktorii vyřadil v roce 2016. Pro případné závěrečné 4. předkolo je zatím Plzeň nejvýše postaveným celkem ze čtyř nenasazených klubů a hrozily by jí Dinamo Záhřeb, Crvena zvezda Bělehrad, Olympiakos Pireus s českým brankářem Tomášem Vaclíkem a FC Kodaň.

Pokud Plzeň zvládne aspoň jeden dvojzápas kvalifikace, bude mít jistotu účasti ve skupině Evropské konferenční ligy. V případě vyřazení ve 2. předkole Ligy mistrů čeká Viktorii 3. předkolo Evropské ligy, pokud neuspěje ani v něm, přejde do 4. předkola Evropské konferenční ligy. Za postup do skupiny Ligy mistrů je prémie v přepočtu téměř 400 milionů korun.

Po snížení počtu pohárových účastníků na čtyři přišlo Česko o místo v Evropské lize, přesto by nakonec v druhé nejkvalitnější pohárové soutěži mohlo mít zástupce. Pokud si vítěz finále Evropské konferenční ligy, které se hraje příští středu, zajistí ze své domácí soutěže účast v jakékoliv fázi Ligy mistrů či Evropské ligy, mohlo by se Slovácko posunout do 3. předkola Evropské ligy. Feyenoord Rotterdam již tuto podmínku splnil, druhý z finalistů AS Řím musí v závěrečném kole italské ligy udržet šesté místo.

Případný posun vítěze českého poháru do kvalifikace Evropské ligy zatím není stoprocentně jistý, UEFA ho ještě nepotvrdila. Propočty vycházejí z toho, jak Unie evropských fotbalových asociací postupovala v minulých letech. Vítěz domácího poháru měl původně startovat ve 2. předkole Evropské konferenční ligy, po vyřazení ruských klubů kvůli válce na Ukrajině se ale posunul do 3. předkola a možná poskočí dokonce o soutěž výš.

Slavia a Sparta, která v nejvyšší soutěži skončila třetí, začnou ve 2. předkole Evropské konferenční ligy a na cestě do skupiny musejí přejít přes tři soupeře. Jakékoliv klopýtnutí znamená pro oba nejbohatší české kluby to, že na podzim budou v pohárech chybět.

Slavia, která marně usilovala o čtvrtý ligový titul po sobě, má jistotu, že by ve všech třech předkolech byla nasazena, Sparta zatím jen ve 2. a 3. předkole. Výběr soupeřů je velmi široký, ve 2. předkole připadají v úvahu AIK Stockholm, Lilleström nebo Čenstochová s českým kapitánem Tomášem Petráškem.

Los 2. předkola Ligy mistrů i Evropské konferenční ligy se uskuteční 15. června.