Otec hokejisty Krejči týral celou rodinu: Zpověď znásilněné maminky

Před několika týdny šokoval Česko příběh bývalého hokejisty Viktora Krejči (19), který v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ odhalil, jaké peklo v dospívání doma zažíval. Složitá situace ho dohnala k tomu, že musel seknout s hokejem a dát se psychicky dohromady pomocí odborníků. Teď promluvila i Viktorova maminka, která odkryla další šokující detaily...

Potkali se během dospívání. Viktorově mamince bylo 16 let, jeho táta měl rok před plnoletostí. O sedm let později se vzali, krátce poté se jim narodil první syn. Tou dobou už začínaly být první signály, že vztah má do zdravého manželství daleko. Viktorův táta maminku kontroloval. Kam jde, s kým jde... a svobodu pomalu začala ztrácet i po finanční stránce, jelikož pracovala pro něj.

„V sexuálním životě to z jeho strany bylo tvrdší. Chtěl po mně věci, které já jsem nechtěla praktikovat. Vždy mě k tomu přinutil. Vzpomínám si, že jsme spolu jeli na motorkářský sraz, spali jsme tam v penzionu a chtěl po mě nějaké ty praktiky. Řekla jsem ne, dostala jsem facku a vyhodil mě nahou na chodbu,“ vrátila se k trpkým vzpomínkám pro Aktuálně.cz.

Do rodiny po Viktorovi později přibyl ještě mladší syn Dan. Stejně jako máma, i oba kluci byli často hromosvodem otcových nálad. „Víťa byl citlivý, neprůbojný. Nad vším dlouho přemýšlel a na vše potřeboval čas. Za to Dan šel do všeho po hlavě,“ popsala a zabrousila ještě k oné hrůzné situaci, kterou před několika týdny Viktor popsal.

„Přišli jsme s bráchou domů z nákupu a já jsem viděl, jak táta mámu znásilnil. Mamka se z toho pozvracela a v tu dobu jsem si uvědomil, jaký otec je a jak se ke mně a k mámě chová. Předtím jsem si myslel, že je to normální. Ale když jsem to viděl na mamce, řekl jsem si, že to už fakt normální není. Začalo mi to docházet,“ popsal tehdy bývalý hokejista v podcastu. Tenhle moment byl pro jeho mámu poslední kapkou. Psychicky se sesypala, sbalila se a utekla pryč. Děti si toužila vzít s sebou, ale její partner dobře tušil, že potomci jsou pro něj mocnou zbraní.

„Chtěla jsem, aby byli ve střídavé péči. Chtěla jsem, aby tátu měli, i když to byl tyran. Ale pořád to byl jejich táta. Říkala jsem si, že když budeme od sebe, že se třeba zlepší. Ale zavolala mi paní ze sociálky, že kluci se mnou být nechtějí a vidět mě chtějí jen jednou za dva týdny. Strašně mě to bolelo,“ probírala se bolestivými vzpomínkami.

„Jezdila jsem tam, protože mi nic nezbylo. Ale naposledy, kdy jsem tam jela, seděl naproti schodům mladší Dan a ukázal mi prostředníček. Ještě se mi vysmál. Neměla jsem sílu, nevěděla jsem co dělat. Sedla jsem do auta a ujela pryč,“ rozplakala se. S mladším synem se jí dodnes nedaří být v kontaktu, ačkoliv se mu snaží psát k narozeninám a svátku. Vztah s Viktorem se ale podařilo obnovit.

„Jednou jsme se náhodou potkali v obchoďáku. Já ho málem nepoznala, jak vyrostl. A on se bál mě i jen pozdravit, aby to táta náhodou neviděl,“ popsala. Předtím se pět let neviděli. Situace doma už ale pro Viktora byla tak náročná, že se rozhodl utéct. Jeho maminka pak okolnosti jela vysvětlit policistům. Syn na tom byl ale po psychické stránce velmi špatně. Kvůli okolnostem se musel vzdát i svého milovaného hokeje.

„Nikomu bych nepřála vidět vlastní dítě v takovém stavu. Naštěstí na tom pracuje, bere antidepresiva a vidím u něj pokroky, že se chvílemi umí radovat ze života. Vrací se mu úsměv, chodí na brigády, mezi lidi a sportuje. Doufám, že už to bude jen lepší,“ říká jeho maminka, která sama sváděla po útěku od bývalého muže velký boj.

Především v oblasti vztahů. Bála se nechat na sebe sáhnout a strach se promítal i při intimních chvílích. Velkou pomocí pro ni byly terapie a také přístup partnera, který je prý trpělivý, klidný, umí naslouchat a nevyvíjel na svou přítelkyni tlak.

Přesto, že vztah s mladším synem Danem se napravit nepovedlo, s Viktorem to mělo šťastnější konec. Bývalý sportovec už přes rok bydlí se svou maminkou a jejím novým partnerem a snaží se společně si vynahradit čas, který museli strávit bez sebe.