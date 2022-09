Děsivé detaily násilné loupeže v domě fotbalisty Aubameyanga: Děti všechno viděly!

Hrát fotbal v Barceloně, pro drtivou většinu fotbalistů vysněné angažmá. V případě útočníka Pierra-Emericka Aubameyanga (33) se ale tento sen nedávno proměnil v noční můru. Před pár dny k němu vtrhla skupina ozbrojených mužů, která ho násilím donutila otevřít sejf. Nyní vyšlo najevo, že celé drama sledovaly i jeho malé děti!

Aubameyangův šok z loupeže v jeho domě, ke kterému došlo z neděle na pondělí, je stále velký. A není divu. Do domu forvarda Barcy vtrhli čtyři maskovaní muži, kteří byli ke všemu ještě ozbrojení. Zprvu nebylo jasné, zda v domě byli v době činu kromě rodáka z Francie reprezentujícího Gabon a jeho manželky Alyshi i další členové rodiny.

Schytal ránu tyčí

Nyní katalánský deník Ara uvedl, že přepadení museli sledovat i jejich dva synové Curtys (11) a Pierre (6)! Čtyři muži vtrhli do domu přes zahradu a se zbraní v ruce přinutili Aubameyanga a jeho manželku otevřít trezor.

Během toho všeho se fotbalista snažil svou rodinu chránit, ale kovovou tyči schytal pořádnou ránu do brady, a dle informací The Athletic má s největší pravděpodobností zlomenou čelist. Vyšetření v nemocnici nejprve odmítl. Kvůli dětem, aby se nebály ještě víc. Nyní se ale ukázalo, že zranění může být vážnější, než se předpokládalo. Pokud je to pravda, chyběl by týmu čtyři až pět týdnů. Kromě toho by se zkomplikoval jeho plánovaný přestup do Chelsea.

Pomoc odmítl

Podle španělského deníku El Mundo Deportivo museli Aubameyang a jeho žena ležet na podlaze déle než hodinu, zatímco se pachatelé procházeli domem. Policie má podezření, že tito muži jsou údajně členové zločineckého gangu kosovských Albánců, kteří předtím dům dlouhodobě špehovali.

Protože v minulosti docházelo k opakovaným útokům na hráče Barcelony, nabídl klub svým hráčům podporu v podobě členů bezpečnostní služby. Aubameyang tuhle variantu odmítl. Teď se ukázalo, že to nebylo moudré rozhodnutí. Rodina se nyní přestěhovala do pětihvězdičkového hotelu v Barceloně, a kvůli traumatizujícímu zážitku jim byla poskytnuta psychologická péče.