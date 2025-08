Bývalý šéf F1 Ecclestone varuje legendu: Hamilton měl skončit dávno. Potřebuje reset

Před touto sezonou opustil Lewis Hamilton po dvanácti letech tým Mercedes a podepsal smlouvu s Ferrari. V barvách italské stáje se mu ale nedaří. Naposledy v Maďarsku skončil dvanáctý a v průběžném pořadí je šestý. Po dvanáctém místě v kvalifikaci na Hungaroringu o sobě řekl, že je naprosto nepoužitelný a navrhl týmu, aby ho vyměnil.

„Lewis je unavený. Dělá to, co dělal odjakživa. Potřebuje si od toho jednou provždy odpočinout, totální reset, aby mohl dělat něco jiného,“ míní Ecclestone. „Možná si to nemyslí, ale brzy si zvykne být v motoristickém důchodu. Myslím, že to měl udělat už dávno. Šidil by sám sebe, kdyby pokračoval. Měl by hned skončit. Kdybych se o něj staral, okamžitě bych s Ferrari začal jednat a řekl: Pokud máte za Lewise náhradu, tak odejde.“

Ecclestone řídil šampionát 40 let, než v roce 2017 koupila formuli 1 americká společnost Liberty Media. Stále si ale udržuje přehled. „Podepsali ho, protože si mysleli, že odvede svou práci. Být Lewisem, řekl bych Ferrari, že chci, aby mi vyplatili celou smlouvu v plné výši. Nefunguje to, takže můžu uvolnit místo, pokud chcete, ale dohoda je dohoda,“ uvedl britský podnikatel.

Hamilton má s Ferrari podle Daily Mailu tříletou smlouvu s ročním příjmem 60 milionů liber (1,7 miliardy korun).