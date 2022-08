Další kolaps Chelsea: Měkká obrana. Vyztuží ji „drahý“ stoper, co Auba?

Jako by mladík v dresu Southamptonu už před zápasem věděl, co si může dovolit. V útrobách stadionu si chtěl plácnout s kapitánem soupeře, jenže v poslední moment udělal na Césara Azpilicuetu dlouhý nos. Španělský bek pak prožil „trapas" i na hřišti. Jeho Chelsea podlehla domácím Saints 1:2, když ztratila utkání ještě v první půli i přes gól hvězdné posily Raheema Sterlinga. Důvod? „Měkká obrana," prohlásil kouč Thomas Tuchel. Uklidnit ho může, že na cestě je další drahý nováček do defenzivy. Řeší se i příchod útočníka Pierre-Emericka Aubameyanga z Barcelony.