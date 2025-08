Proč Hamara odešel z Hradce? Trénuje o ligu níž: Tým si skládám, pro Pecha žádné úlevy

Už jste se s novým prostředím pevně sžil?

„Musím říct, že i po třech měsících se každý den objeví něco nového. Je spousta věcí, na kterých chceme pracovat, zlepšit zázemí. Na první ligu je parádní, ale pořád existují věci, které bychom chtěli upravit a udělat hráčům ještě větší komfort.“

Co vás osobně na táborské štaci nejvíc zaujalo? Po čtyřech letech ve „vedlejší roli“ pozice hlavního trenéra?

„Lákala mě. Ale taky to, co jsme si řekli s majitelem. Z pozice sportovního manažera si tým a věci okolo můžete poskládat a nachystat. Klub postoupil do první ligy, všechno se dá budovat od začátku. Tábor byl vždycky hokejovým městem, i na přípravný zápas proti Motoru přišlo hodně lidí. Věřím, že se tady hokej znovu vrátí na výsluní.“

Máte před Maxa ligou respekt? Ještě letos hrál Tábor až třetí nejvyšší soutěž.

„Stoprocentně. Snažím se to klukům říkat v trénincích, že musíme být připravení. Jdeme do toho s respektem i pokorou, ale zase se nesmíme bát. Je třeba být aktivní a vybojovat si svoje místo.“

Taky proto jste přivedli zkušené hráče jako Jakub Valský, David Bernad nebo Tomáš Mertl?

„Hráči, kteří přišli, jsou za mě pořád extraligového formátu. Ještě Pecháček (Lukáš Pech), který dorazil už vloni. Je záměrem, abychom vedle nich do budoucna vychovali mladší hráče. Zkušeností a tím, co mají za sebou, nám pomůžou dobře rozjet začátek, tomu věřím. Abychom byli připravení.“

Nežádali vás právě Pech a Valský, ještě nedávno hráči Českých Budějovic, aby se proti bývalému zaměstnavateli ukázali? Ze sestavy jste je vynechal.

„Upřímně mě neprosili. Tu šanci jsem jim ani moc nedal. S kolegou Čihákem z Motoru jsme byli v komunikaci, domluvili jsme se, kdo jak bude hrát. Ač mě to mrzí, ale nechtěl jsem zmíněné kluky nasazovat. Ale nebylo to o tom, že by nechtěli hrát. Naopak chtějí být v každém zápase, nežádají žádné úlevy, hokej je baví. Je to jejich životní láska, nevyhýbají se mu.“

Co vám měření s extraligovým účastníkem řeklo o vašem týmu?

„Jsem rád, že kluci vydrželi celý zápas, protože jsme v přípravné fázi. Byl to těžký duel, velká prověrka. Jsme na začátku, nemáme ještě všechno úplně nachystané, ale jsem rád, že se ve hře objevovala spousta věcí z našich tréninků. Jenom mě mrzí, že jsme neměli takový tah a tlak do branky jako Budějovice. Ty daly dva góly během minuty jen tím, že šly do brány. Klukům ale děkuji, v únavě zápas odmakali.“

Nasadil jste pouze tři formace. Sáhli si někteří na dno?

„Sáhli, ale to byl náš záměr. Chtěli jsme vidět, jak hráči reagují v únavě. Ještě potřebujeme kádr nějakým způsobem upravit. I gólmani si dobře zachytali, Budějovice byly šikovnější a chytřejší, šly do zakončení. My jsme se chvílemi ztráceli v rohu, chtěli jsme kombinovat, přehrávat akce. Možná pro kluky změna, že budeme muset mít větší tlak, než byli zvyklí z předchozí soutěže. Otázka tréninků i dalších zápasů.“

Vaše příprava začala v Benešově, kolikrát už jste trénovali v Táboře?

„Doma máme za sebou asi deset tréninků. Cvičení jsou rozdělená na party, i to je potom znát. Jsem rád, že jdeme dobrou cestou, kluci jsou správně navolení a vybraní. Chtějí se o to poprat.“