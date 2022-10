Explzeňák z Domažlic David Limberský zbrojí na rivala: Na Spartu tasí sekanou!

Velké potíže v »malé Plzni«? Na Spartu číhají ve 3. kole MOL Cupu v třetiligových Domažlicích (dnes 15:00, ČT sport) a na kopačkách Davida Limberského (39).

Diváky čeká za vstupné 175 korun pikantní spektákl. Jiskra z Chodska je rezerva Viktorie, do krve znesvářeného soka Letenských. No a Limberský a rudí si za léta vzájemných rvaček o body zhusta vjížděli do vlasů. Po losu poháru, z něhož na něj vykoukla Sparta, napsal legendární bek Západočechů na Instagram: „Tak si ještě jednou zašpásujem.“ Jo, jo, má na to náladu i v době, kdy se potýká s údajným malérem spojeným s hrozbou šatlavy.

Davide, vy se na to špásování se Spartou vyloženě těšíte, viďte?

„Těším, přijde hodně lidí. Vím, že to bude těžké, ale jdeme si to užít a uděláme maximum, abychom jim to co nejvíc ztížili.“

S kým budete špásovat, když už přes rok nehrajete ligu a Sparta má vlastně nový mančaft?

„No právě (se smíchem). Ta rudá barva dresu tam pořád je, pořád je to rival, ale už to není tak osobní. Nejsem k nim ani negativní, ani pozitivní, jsem neutrál.“

Hm, a co na tenhle tým Letenských říkáte? Sledujete ho?

„Sleduju samozřejmě ligu pořád. Viktorku, Slavii i Spartu. Řeknu to tak, že sem přijedou vyhrát, protože vítězství v poháru je pro ně cíl. Možnost, jak se dostat do Evropy.“

To asi ano, kdyby nevyhráli, uříznou si ostudu. Jak vidíte vaše šance?

„Jsme amatéři a rozdíl v kádrech je jasný. Může to být jedno procento. Možná dostaneme osm, ale třeba taky ne. Neprodáme kůži lacino.“

Aby ta kůže byla drahá, chystáte pro spoluhráče motivaci? Laskominy do kabiny?

„Přesně tak. Třeba za to, že dáme gól. Bude sekaná, grilováná kuřata nebo burgery.“

Jak často s parťáky, kteří se na hody můžou těšit, trénujete?

„Dvakrát, třikrát týdně se snažím být v Domažlicích. Taky hraju tenis, ten mě drží.“

Vedoucí mužstva Jiskry mi řekl, že si necháváte píchat injekce do kolen. Bolí?

„Je to jinak. Měl jsem to v plánu, ale nakonec jsem tam nešel. Když jedu hodinu z Plzně do Domažlic a pak vylezu z auta, tak kolena cítím, ale zatím mě to neomezuje. Tuhle sezonu určitě dojedu a po ní uvidím, co bude dál.“

Nemůžu se nezeptat, co bude dál s vaší kauzou, v níž jste údajně obviněný z vydírání?

„Na to vám odpovědět nemůžu. Právník mi poradil, abych se k ničemu nevyjadřoval, takže bez komentáře.“