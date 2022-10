Limberský vs. Sparta, další díl. Obránce Domažlic je připravený hrát

Jsou to sotva dva týdny, co vyplavala na povrch další šlamastyka, do které se dostal. V osobním (a sportovním životě) ovšem Davida Limberského zatím nijak neomezuje. Někdejší vynikající obránce Viktorie pravidelně nastupuje za Domažlice ve třetí lize a podle informací redakce iSport.cz je připravený naskočit i ve středu do pohárového utkání proti Spartě (15:00). Vzájemná nevraživost tak po letech znovu ožije.