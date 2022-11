Plekanec psychicky rozebral svou Lucku: Tohle je nejlepší!

Drobná rivalita není ve vztahu nikdy na překážku, nesmí však přerůst únosnou mez. Pošťuchování během sportovních klání je u páru jako je Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová naprostou samozřejmostí. Není ani žádným překvapením, že si podobné špičkování oba užívají. A kdo má tedy navrch?

Naposledy se s pohledem do zákulisí věčného souboje podělil právě legendární hokejista. Kapitán Kladna vytáhl svou drahou polovičku na squash a pořádně si užíval, že se mu dařilo Lucku přehrávat. „Však já tě dostanu, počkej. Já se to naučím,“ slibovala bývalá vynikající tenistka na začátku videa, kde si ji manžel škodolibě dobíral. „Kolik to je?“ Neustále se ptal »Pleky«.

„Já se to naučím. Pak už si v žádnym sportu nezahraješ,“ snažila se usměvavá Lucka vykroutit z nepříjemné otázky. „Raketovym,“ dodala posléze, aby bylo jasno, kde se cítí nejsilnější. Tomáš se však nenechal odbýt a neustále jí vracel svou otázku.

Nakonec podlehla a přiznala nelichotivý stav. „0:2 na sety, ale ještě jsem neprohrála.“ Popichování ještě pokračovalo výčtem dalších sportů, ve kterých se bývalá světová pětka cítí silná, ale Plekanec samozřejmě příliš nesouhlasil.

„Nejlepší na tom není ta výhra, ale že je Lucie rozebraná do posledního šroubku,“ připsal ještě závěrečnou poznámku k videu rozhovoru. Nyní je tedy na Lucce, aby se vzchopila a vrátila svému milovanému veřejnou »potupu«.