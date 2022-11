Cyklista Nagy o tragické smrti bratra (†18): Nemůžu se s tím vyrovnat!

Smůla se mu lepí na paty, a pořádná. Cyklista Simon Nagy (21) přišel vloni vinou tragické nehody o bratra Roberta (†18), a následně si přivodil nelehké zranění. I přesto všechno ale na svůj oblíbený sport nezanevřel, a snaží se zůstat optimistický. Na sourozence, který zemřel minulý rok v srpnu, ale myslí každé ráno.

Stačil jeden moment na silnici, a Robert Nagy byl po smrti. Nadějného cyklistu srazil loňské léto během tréninku kamion. Robert náraz nepřežil. „Stále se s tím nemůžu vyrovnat,“ citoval web Čas.sk jeho staršího bratra Simona.

„V hlavě mám stále velký chaos, a neumím se s tím vyrovnat. Celý život jsem žil jen s ním a svou mámou. Během každého tréninku přemýšlím, jestli je vhodné v cyklistice pokračovat,“ přiznal Simon v rozhovoru pro cycling-info.sk. „Poté si ale řeknu, že můj bratr Robert by chtěl, abych pokračoval a dělal to, co mě baví,“ doplnil mladý jezdec, který měl slibně rozjetou kariéru v prestižním týmu Israel Cycling Academy. Aktuálně jezdí za Duklu Banskou Bystrici.

Řidiči jsou neohleduplní

Cyklistiku má Simon v krvi. Společně se svým zesnulým bratrem šli ve stopách svého otce Roberta, který byl ve světě cyklistiky slovenským reprezentantem. Po několika úmrtí sportovců na silnicích začala platit na Slovensku novela zákona, podle které musí řidiči předjíždět cyklisty se vzdáleností minimálně 1,5 metru. Dodržují ale řidiči opatření?

„Na cestách jsem každý den, ať už jako cyklista nebo v roli řidiče. Změnu jsem ale, bohužel, žádnou nezaznamenal. Myslím si, že tohle není ani tak o zákonech, ale spíš o nastavení lidí a této společnosti. Ta se nemění,“ posteskl si.