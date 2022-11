O Jágrovi

Barnaby vzpomíná, jak celý tým »Tučňáků« na turné v Japonsku kalil pravidelně do čtyř ráno. Na striptérky na týmových večeřích. Jak Jágr svým gólem v zápase s Islanders nevědomky zařídil náhradnímu gólmanovi orální sex od fanynky přímo v kabině. A pak taky na hazard, neslavnou slabinu legendární postavy z Kladna. „Jágr moc nepil, ale stejně jsme chodili ven. A zbožňoval hazard. Když na to přišlo, moc se nekontroloval. Hrál blackjack a sázel na americký fotbal. Vsadil na cokoliv, co šlo. Byl jeden z největších gamblerů, co jsem kdy v životě viděl,“ má jasno Barnaby.

Právě na americký fotbal sázel rváč spolu s Jágrem. „Všichni jsme tehdy měli svého bookmakera. V úterý jsme si vybrali výhry, nebo zaplatili dluhy ze sázek, tak to prostě fungovalo,“ říká Barnaby. V kabině Pittsburghu se za Jágrovy účasti prý hrál i poker, jedna hra klidně o 40 tisíc dolarů (v dnešním kurzu skoro milion korun). „Nikdo nechce prohrát takový balík. A když se vám to povede, může to ovlivnit váš výkon na ledě,“ uvědomuje si teď Kanaďan. „Ale co se hokeje týče, nenašli byste lepšího spoluhráče než Jagse. Po trénincích jsem často chodil k němu domů, jeho máma nám připravovala české jídlo,“ vzpomíná s úsměvěm.