Polský kněz Czendlik: Prozradil, jak s Jágrem chystali pohřeb

Pohřeb jako oslava života. Takové bylo podle kněze Zbigniewa Czendlika (58) rekviem za Jaromíra Jágra staršího (†82).

Jak jste skládal scénář zádušní mše?

„Hudbu pro obřad jsem nechal na odbornících. Vybral ji místní šikovný varhaník. Co se týká čtení a myšlenek, pracovali jsme na tom s Jaromírem.“

Bylo to hodně složité?

„Pro mě jako faráře byl pohřeb poměrně jednoduchá záležitost. Jedete se loučit s hezkým člověkem. To jde samo. Bylo to lidské, přirozené. Jako oslava života. Tak jsme to chtěli.“

Jarda našel sílu přečíst tatínkovi dopis na rozloučenou...

„To se stává málokdy. Byla v něm cítit jeho víra. Mělo to duši!“

Jak dlouho se s Jaromírem znáte?

„Nějakou dobu už ano. Ale vyloženě kamarádský vztah, že bychom si denně volali, nemáme. Před časem mě pozval do Karlína na svůj pořad Noc s legendou. Přál si mluvit o víře. To je téma, o nějž se rád dělí s ostatními.“