Zajíc vzpomíná na Jágra (†82): Vzácný člověk! Na malého Jardu byl hrdý

Takřka celou svou hokejovou kariéru spojil Josef Zajíc s Kladnem. Občas si odskočil jinam, drtivou většinu kariéry ale působil tam. Do klubu přišel v roce 1982, když mu bylo čtrnáct let. Už v té době se tam potkal s Jaromírem Jágrem starším. Blízko k němu měl až doteď, kdy ve věku 82 let někdejší prezident klubu a otec legendárního útočníka zemřel. V úterý se s ním Zajíc přišel na pohřeb rozloučit. „Podání ruky pro něj znamenalo nejvíc,“ říká.

Jak budete na pana Jágra vzpomínat?

„Znali jsme se strašně dlouho. Ztrácíš někoho, kdo byl dlouho ve tvé blízkosti. Byl to vzácný člověk. Mám ho spojeného s velkou částí svého života. Hrál jsem hokej, narodily se mi děti, skončil jsem s aktivní kariérou. A on byl pořád vedle mě, celé ty roky. V hokeji jdou cesty ne vždy jedním směrem, on ale za všech okolností vždycky držel slovo. V dnešní době je těžké najít chlapa, který ti řekne: Bude to takhle, a opravdu to platí.“

On takový byl?

„Vždycky! Byl lidský, dokázal spoustu věcí. Byl po zásluze hrdý na malého Jardu, stejně byl ale pořád stejný. Co považoval za správné, za tím si šel. Byl jak ten jeho traktor, který tak miloval. Mám ho spojeného se svým životem od svých čtrnácti let, kdy jsem na Kladno přišel, až do dnešního dne, kdy to končí.“

Asi i díky těmhle vlastnostem dokázal vychovat tak úspěšného syna, co myslíte?

„Určitě, na druhou stranu je potřeba říct, že malej Jarda si svou cestu vybral sám. Něco v sobě má z táty i mámy, to je jasné. Každý z nás má ale svoji cestu. Já, ty, můj syn. Každý má své odhodlání a motivaci. Pro mě to byl hlavně opravdu člověk, který za všech okolností držel slovo. Podání ruky znamenalo nejvíc.“

Jak moc vás chytil za srdce dojemný, ale zároveň svěží a správně vtipný proslov Jaromíra Jágra?

„Bylo to skvělé, opravdu. Byl to typický Jarda. Mně umřel táta přesně před deseti lety. Taky jsem si připravil dopis, přečíst jsem ho ale nedokázal. Jarda je tak silný, že to dokázal. Dal tomu nadsázku. Tohle jsou věci, které jsou nám dány, on je má. Mě cit zlomil. Nechci tím vůbec říct, že Jarda ho nemá. Je ale tak tvrdý a silný, že to i tak dokáže. Klobouk dolů.“

O co v osobě Jágra staršího přichází kladenský hokej?

„Nemyslím si, že by o něco přišel. On hokej v Kladně postavil na nohy, ukázal cestu organizaci i všem lidem. Zdejšímu hokeji strašně moc dal, posílil ho. Nepřišel o nic, jeho odkaz v hokeji tady zůstane napořád.“