Rodinný přítel Jágrových »Čužák« Rys: Jardo, ještě gól pro tátu!

Po zádušní mši za Jaromíra Jágra staršího (†82) si rodinný přítel Lubomír »Čužák« Rys (78) musel zapálit cigaretku.

Smrt tatínka nejlepšího českého hokejisty všech dob vás hodně zasáhla…

„Ještě 8. listopadu, kdy měla Annička Jágrová narozeniny, jsem byl u nich, takže jsem věděl…“

Že je zle?

„Bohužel, je to tak. Ale v lidech by měla zůstat radost nad tím, co vykonal. Nesmírně si toho vážím. Stejně jako všichni Kladeňáci. To díky němu tady hokej přežil!“

Co jste říkal na Jaromírův krásný dopis na rozloučenou?

„Takhle ho neznáte, že? Jarda to má v sobě. Krásně všechno sestrojil do krátkého, ale lidského projevu.“

Říkal jste, že k definitivnímu uctění památky tatínka mu ještě něco chybí.

„Taky jsem mu to ještě jednou zopakoval. Měl by se pustit do nějakého zápasu. Ať rozvlní síť, pošle gól tátovi nahoru.“

Co vám na to odpověděl?

„Že jo!“