Miss Nováčková žehrá na kouče rudých: Překvapivé odhalení!

Tisíce mužů na ní mohou oči nechat, ale on jako správný Seveřan zachovává ledový klid. Jitka Nováčková (33) si postěžovala na svého partnera Tima Sparva (38), otce jejich pětileté dcery a asistenta sparťanského šéftrenéra Priskeho.

„To je úkaz prostě! My jdeme ven a on pak řekne: Jestli chceš, běž pařit a přijď zítra. Přespi u kámošů. Byly momenty, kdy jsem byla hodně trapná, snažila jsem se, aby žárlil – a bylo to o to zoufalejší. Vůbec to s ním nehnulo,“ kulila oči v éteru rádia Evropa 2 vítězka soutěže Česká miss 2011. Snad jen na ligové soupeře by Fin Sparv začal žárlit, kdyby jeho fotbalová láska z Letné zůstala bez Evropy!

Život s bývalým fotbalistou je zkrátka náročný. To přiznala Nováčková na začátku roku. Svěřila se, že spolu navštěvují terapie, které prohlubují jejich vztah. Časté stěhování a odlišné kultury ze zemí, z nichž pochází, totiž zanechalo následky.