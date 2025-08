Příbram se ve druhé lize zatím nechytá, začíná boj o každý bod. Je to fofr, říká Řezníček

Po třech kolech Chance Národní Ligy je Příbram bez bodu poslední se skóre 2:10. Především středeční výprask od Zbrojovky 2:7 už hraničil s nedůstojným představením. „Dokážete si představit, jak by to vypadalo, kdybych tu penaltu nedal?“ glosuje Jakub Řezníček. Nad myšlenkou, že by Příbram nastupovala v nejvyšší soutěži, se jen usmívá. „I pan Starka (majitel klubu) říkal, že tohle je momentálně dostačující soutěž, aby se klub dal dohromady. První liga by byl extrémní skok,“ doplňuje. A jen těžko s ním jde nesouhlasit.

Příbram se v profesionálním fotbale držela třicet let, než před minulou sezonou sestoupila až do ČFL. V soutěži se umístila na velmi solidním děleném druhém místě, nijak zvlášť však nedominovala. Přesto se hned po roce vrátila o patro výš – díky tomu, že odkoupila licenci od Vyškova, který v soutěži už pokračovat nechtěl.

Klub se fakticky stěhoval z Moravy do Čech, to se ale týkalo jen dvou hráčů – další posily pro vyšší soutěž přišly poměrně narychlo. „Je to složité. My jsme ČFL nevyhráli a nevalili jsme tam stejným stylem jako třeba Ústí nad Labem,“ připouští trenér Jiří Kohout.

Nyní se snaží slepit dohromady nové konkurenceschopné mužstvo ve druhé lize. „Přivedli jsme řadu hráčů, kteří by nám měli dodat větší zkušenost,“ vysvětluje současný stav. Jenže zatím to nefunguje a týmu chybí sehranost, zkušenost i jasná herní identita. Výsledky to potvrzují.

Po třech kolech zůstávají Středočeši bez bodů, když naposledy doma naprosto zkolabovali se Zbrojovkou Brno. Výrazně nabušenější soupeř si z Příbrami odvezl výhru 7:2. „Dostali jsme lekci ve všem – v soubojovosti, agresivitě, fotbale. Byli jsme všude pozdě,“ uznává Řezníček.

Přitom právě on se měl stát lídrem nového týmu. Po více než deseti letech se vrátil do klubu, kde s fotbalem začínal. Zatím však marně hledá spoluhráče i formu. „Za tři zápasy jsem měl jednu střelu. To není o tom, že bychom nebyli sehraní. Tohle je o přístupu,“ komentuje tragický start bez vytáček kanonýr.

Teď už jde o přežití

Zápas se Zbrojovkou byl perfektní demonstrací rozdílu mezi zkušeným týmem s ambicemi a nováčkem, který se pořád hledá. „Brno má hráče jako (Jakub) Klíma, (Patrik) Čavoš nebo (Patrik) Žitný. My jsme chtěli odpovědět týmovostí, nasazením. Ale nestačilo to,“ hodnotí Kohout. Sám připouští, že organizace hry i obrana zatím selhává.

„Nemůžeme se donekonečna vymlouvat, že jsme nezkušení. Takhle bychom se v listopadu mohli bavit o tom, že máme nula bodů. Musíme to zastavit,“ hlásí. „Následující zápas s Jihlavou je pro nás finále. Potřebujeme bodovat, i když to nebude jednoduché,“ burcuje před dalším utkáním.

Cíl pro letošní sezonu tak po zpackaném úvodu nemůže být jiný než „jen“ záchrana. „Buďme realisti, první tři kola nám cíl jasně nastavila. Pojďme bojovat o každý bod. Musí to vypadat jinak než proti Zbrojovce,“ snaží se zkroušený kouč pozvednout náladu v klubu.

Podaří se Příbrami otočit nepříznivý start sezony, nebo se po roce opět vrátí do ČFL?