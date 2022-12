Přítelkyně Rossiho odkryla dramatické chvíle: Komplikace při porodu!

Letošek si bude Valentino Rossi (43) do konce svého života pamatovat. Kormě toho, že se po ukončení kariéry jednalo o první sezónu, během které se z legendy MotoGP stal pouze její divák, v osobním životě ho potkalo neskutečné štěstí. »Doktor« se tatínkem holčičky Giulietty, kterou má se svou partnerkou Francescou Sofií Novellovou (29). Italská modelka teď ale přiznala, že dceřin příchod na svět byl poměrně dramatický...

Francesca dala na sociálních sítích fanouškům možnost jí položit libovolné otázky a řada z nich směřovala právě k dceři, která se narodila v březnu letošního roku. „Jaké máš vzpomínky na porod?“ zajímalo jednoho z uživatelů. Modelka totiž po celou dobu těhotenství vypadala naprosto svěže, uvolněně a klidně, a tak byla řada lidí evidentně zvědavá, jestli se ve stejném duchu nesl i Guiliettin příchod na svět.

„Nádherný zážitek. Nezapomenutelný i přesto, že skončil císařským řezem,“ prozradila pohledná brunetka a jedním dechem dodala, proč musela spolu s lékaři upustit od porodu přirozenou cestou. „Guilietta byla hlavičkou zaseknutá a měla pupeční šňůru kolem krku, neměli jsme jinou možnost,“ popsala nebezpečnou situaci z nemocnice.

Ačkoliv tedy Francesca po boku Valentina zažila v porodnici krušné chvíle, vše dobře dopadlo a Valentino na sobě nedal nic znát. Při odjezdu ze špitálu dokonce vyhověl všem fanouškům, kteří na něj čekali s prosbou o podpis.

Rossi i jeho partnerka ale od narození svou dcerku poměrně dobře skrývají. Alespoň na sociálních sítích. Lidem na obrázcích či videích ukáží maximálně roztomilé detaily dětských nožiček nebo ručiček, případně Guiliettě přes obličej dají emotikon, aby nebyla vidět její tvář.

Ani dotazu na to, kdy malou holčičku ukáže, Francesca neunikla: „Nevím... ale co nejpozději! Sociální sítě jsou pro tak malého tvora zlý, zlomyslný a závistivý »svět«! Je to určitá forma ochrany pro ni, pro naše soukromí a pro to, abych byla matkou bez odsuzování cizích lidí.“