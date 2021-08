8 věcí, které jste o loučícím se Rossim nevěděli: Říkali mu koza a miluje Inter!

Přezdívky: Kde se vzal „doktor“ a „koza“?

Druhou přezdívkou je „goat“, tedy anglicky koza. Jakkoliv se to může zdát hanlivé, jde pouze o zkratku „the Greatest of All Time“, v překladu pak nejlepší všech dob. Takto označil Rossiho jeho někdejší týmový kolega Colin Edwards.