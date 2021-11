Grazie, Valentino! Rossi se loučil, MS jezdil 26 let. Bavil tituly i převleky

Pamatujte si dvě data – 31. 3. 1996 a 14. 11. 2021. Ohraničují délku kariéry Valentina Rossiho ve světě dvou rychlých kol, která trvala 9358 dní. Fanoušci znají jeho příklon ke žluté barvě, číslu 46 na kapotě stroje a přezdívku ‚Doctor.‘

Rossi se narodil v pátek 16. února 1979 a vyrůstal ve městě Tavullia, které leží třicet kilometrů pod lázeňským střediskem Rimini u podbřeží Jadranského moře. Jeho otec Graziano byl motocyklovým závodníkem a v roce 1979, kdy se jeho syn narodil, skončil třetí v mistrovství světa třídy 250. O tři roky později spadl v rychlosti 200 km/h. „Valentino byl tehdy v boxech a byly mu tři roky. Po návratu z nemocnice jsem přemýšlel, zda to mám zapotřebí. Vidíte, jméno Rossi se na závodní tratě vrátilo díky synovi. Myslím, že právě Valentino ho pořádně proslavil,“ vzpomínal Graziano Rossi.

Synovi koupil motokáru, protože matka Stefania považovala minibiky za nebezpečné. Malý Vale hrál také na kytaru, zkoušel fotbal a v roce 1990 vyhrál oblastní šampionát malých motocyklů. V jedenácti letech začal jezdit minibiky a kariéra pokračovala až do mistrovství Evropy v sezoně 1995.

Posledního března 1996 debutoval v Malajsii ve světovém šampionátu a 18. srpna se dočkal první výhry. Dosáhl jí na okruhu v Brně. Rok nato získal první titul mistra světa a to ve třídě 125. O dva roky později dokázal totéž v kubatuře 250. Od roku 2000 až do neděle jezdil královskou třídu, kterou zažil ještě jako pětistovky a od 2002 nese označení MotoGP.

Od roku 2001 se v tabulce vítězů pětkrát opakovalo stejné jméno - Rossi. Naposledy triumfoval v roce 2009, kdy získal devátý titul. Nejblíže vytoužené desítce byl v šampionátu před pěti lety, kdy mu chybělo na Marca Márqueze pouhých pět bodů. A to byl před posledním závodem potrestán za kolizi právě s mladým Španělem, kterou způsobil jeho soupeř. Za svoji kariéru vynechal pouze čtyři závody, což se stalo v roce 2010, kdy se zotavoval ze zlomeniny holenní kosti pravé nohy.

Již před několika lety naznačoval, že brzo skončí. Když to oficiálně potvrdil letos v létě, všichni čekali na poslední závod. Ten se odehrál v šestačtyřicátém týdnu roku. Jak symbolické kvůli jeho životnímu číslu 46.

„Samozřejmě bych rád měl deset titulů. Od toho posledního uplynulo tolik času, že mi to připadá, jako by to bylo v jiném životě. Měl jsem velké soupeře, ať už to byli Biaggi, Stoner, Lorenzo nebo Márquez. I když jsem ve druhé části kariéry tolik nevyhrával, vždy jsem si to užíval,“ řekl Rossi po skončení svému posledního závodu a dodal: „Samozřejmě mě moc těší, že se MotoGP stalo větší, lepší a slavnější po celém světě. Koneckonců, tento sport je moje vášeň, a proto jsem za něj velmi rád.“

Valentino se svými kousky showmana postaral o popularitu MotoGP. Při Velké ceně Británie se kdysi objevil v převleku Robina Hooda, Rakousko překvapil jako Superman, na domácí půdě pózoval s nafukovací pannou nápadně připomínající modelku Claudii Schifferovou. Ve Valencii kdysi přišel na tiskovku v ženské paruce, jinde zase předvedl zinscenovaný útěk na mobilní toaletu.

A co čeká Valentina Rossiho příští rok? Vášeň pro motory ho neopustí a začátkem ledna pojede s vozem Ferrari 488 GTE závod na 12 hodin v Bahrajnu s nevlastním bratrem Lukou Marinim a kamarádem Alessiem Saluccim. Také bude šéfovat svému týmu v MotoGP, který se bude jmenovat Aramco VR46. Především se však stane poprvé otcem. S přítelkyní Francescou Sofií Novellovou čekají narození dcery.

V každém případě už svět MotoGP nebude takový, jakým býval. Už nebude závodit Valentino Rossi.

