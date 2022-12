Milionové káry dostali Ronaldo i Limberský: Frčí auta s mašlí!

Když má dárek kola a dá se řídit volantem, klukům se rozzáří oči! A je úplně jedno, že jim je už hodně přes třicet.

To se tak rozšoupla milá paní Georgina, partnerka fotbalisty Cristiana Ronalda (37), a nadělila mu do sbírky další auto se soškou Spirit od Ecstasy na kapotě. Tentokrát je to Rolls Royce Phantom za zhruba 8 milionů korun. Není to jeho první Rolls Royce, už má Cullinana za 21 milionů korun, ale tenhle je od Georginy...

Káru s mašlí dostal i fotbalový uličník David Limberský (39). „Milý Ježíšku, vím že jsem letos nebyl úplně nejhodnější, ale ty víš, jaký jsem dobrý človek a chtěl bych ti poděkovat za krásný dáreček,“ rozplýval se nad novým »meďourem« třídy S, který stojí přes tři miliony. Byť v jeho případě jde spíš o reklamní spolupráci nežli dáreček, Vánoce to i tak dokáže náramně zpříjemnit!