Těžké Vánoce Radka Dudy: Malý syn bojuje se zákeřnou nemocí!

Jsou situace, kdy jdou svátky stranou a přání „hodně zdraví“ nabývá úplně jinou váhu. Takovou situaci nyní prožívá rodina známého hokejisty Radka Dudy (43). Známý bouřlivák se vyrovnává s těžkou ranou osudu. Jeho syn Ráďa bojuje se zákeřným soupeřem v podobě rakoviny.

S drsnou rodinou situací se kontroverzní postava českého hokeje svěřila prostřednictvím sociální sítě při příležitosti narozenin nemocné ratolesti. „Ráďa má narozeniny, my máme přání jediný. 22.11.2022 u něj propukla akutní myeloidní leukémie, s kterou teď svádíme boj. Boj je to nelehký, ale tolik lásky přepere i tu nejhorší nemoc, jinak to ani není možné,“ neztrácí rodina naději i přes těžkou diagnózu.

„Děkujeme všem. Nejsme v tom sami, je nás tu v Motole celé patro. Každý se svým příběhem, ale všichni jsme tu v nejlepší péči. Při každém připití „na zdraví“ připijte opravdu na zdraví, protože to není samozřejmost,“ uvědomuje si Radek, že v těžké situaci nejsou zdaleka jen oni a zdraví je opravdu to nejcennější na celém světě.

Vánoce jsou především o chvílích s blízkými a nezřídka si společných chvil mnoho lidí váží méně, než by bylo vhodné. Poselství, které hokejový rabiát vyslal do světa, je rozhodně správné a nezbývá než mu popřát, aby se vše v dobré obrátilo a statečný bojovník Ráďa mohl opět řádit jako každý malý kluk.