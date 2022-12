Djokovič po roce opět v Austrálii: Emotivní slova o deportaci!

Na všechny kolem se usmívá, ale v nitru se stále těžce vyrovnává s tou potupou... Srbský tenisový fenomén Novak Djokovič (35) se po lednové deportaci vrátil do Austrálie jako král!

Snaží se zůstat nad věcí, všechny ujišťuje, že žádnou hořkost necítí. „Jsem šťastný, že jsem zpět v Austrálii – v zemi, kterou tak miluji a kde jsem dosáhl mimořádných úspěchů,“ culil se při setkání s médii po prvním tréninku v Adelaide.

Nezapomenu...

Loňský výlet k protinožcům pro něj skončil pohromou. Coby zapřisáhlý antivaxer odmítající očkování proti covidu byl celníky zadržen hned na letišti, poslán do zavšiveného detenčního hotelu mezi imigranty a po soudních tahanicích nakonec vyhoštěn ze země. Tříletý zákaz vstupu mu byl ale v listopadu zrušen a nyní už vakcinace není v Austrálii vyžadována.

„Pro mne ani mé nejbližší to tehdy nebylo snadné, opustit zemi tímto způsobem. To jsou věci, na které nezapomenete a zůstanou ve vás do konce života...," přiznal »Djoker«. ,,Zároveň to ale byla cenná životní zkušenost. Nebylo snadné se s tím smířit, nikdy jsem totiž nic podobného nezažil, a doufám, že už ani nezažiju," doplnil k palčivému tématu.

A co lidi?

Teď jej čeká přípravný turnaj v Adelaide, který bude i testem jeho psychické odolnosti. Většina Australanů sužovaných drsnými proticovidovými restrikcemi stála před rokem proti němu. „Reakce fanoušků je věc, kterou nedokážu odhadnout. Budu se snažit hrát dobrý tenis a získat si je,“ slíbil si. Podaří se mu to?